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Unax Ugalde protagoniza 'La ventana abierta': "Las redes nos hacen caer en engaños"

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Madrid, 4 ago (EFE).- 'La ventana abierta', el debut cinematográfico de la periodista y dramaturga Ana Graciani protagonizado por Unax Ugalde, compite en la cartelera desde este viernes con grandes producciones, pero esperanzado en cautivar al espectador con una historia de misterio sobre la verdadera identidad de quienes conocemos en redes, ambientada en una solitaria costa gaditana durante el invierno.

La película, galardonada con el Premio del Público al Mejor Largometraje del Festival de Cine Fantástico (FANT) de Bilbao, traslada al espectador a un pueblo imaginario de la costa de Cádiz, y sigue a Rubén, interpretado por Unax Ugalde, un hombre que va a reencontrarse con su novia Merche, a la que ha conocido por internet y solo ha visto antes una vez.

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Sin embargo, cuando llega a la casa de ella por sorpresa se encuentra con la joven Vera, hija de su pareja, y una ventana que, a pesar del vendaval, debe permanecer siempre abierta. Con su llegada, Rubén comenzará a descubrir la verdadera vida de una mujer que creía conocer y todos sus misterios.

"Hoy en día las redes sociales nos están dando la lejanía suficiente para que este tipo de engaños sucedan. No tenemos la certeza que podemos tener cuando conocemos a alguien en un parque o una cafetería. En las redes aparentamos ser lo que nos gustaría y escondemos lo que no nos gusta de nosotros, lo cual da pie a grandes sorpresas", explica a EFE Ugalde.

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El misterio y la intriga envuelven este primer largometraje de Graciani, que adapta una de sus obras teatrales, inspirada a su vez en una novela del escritor británico Saki que lleva el mismo título.

"Esta película habla de amores malentendidos, amores llevados al extremo, pero no solo romántico, sino que hay que saber que las relaciones tóxicas no siempre son románticas, y en estas relaciones el fin nunca justifica los medios", ha explicado Graciani.

Durante el proceso de creación del filme, además del uso del lenguaje cinematográfico, una de las claves de la directora fue la construcción de la imagen y los escenarios donde ella se imaginaba la historia.

"La costa de Cádiz en invierno es un lugar muy especial, se queda muy aislado y despoblado en esos meses, cuando en verano es todo lo contrario. En invierno tiene ese ambiente fantasmagórico y de misterio donde todo puede pasar", añade.

Este misterio es uno de los aspectos que más llama la atención de Unax Ugalde para aceptar papeles como este, donde el 'thriller' y suspense psicológico centran la trama.

"Para un actor, el hecho de ser el que acompaña al espectador de principio a fin en ese desconcierto y en ese castillo de naipes que poco a poco se va desmoronando es muy enriquecedor, porque tú vas decidiendo cuándo y cómo el espectador abre los ojos", comparte.

En esta ocasión, tanto a Ugalde como su compañera de reparto, la joven Adriana Camarena que interpreta a Vera, conocían con anterioridad los secretos del guion, algo que, según el actor, "no siempre ocurre". En ocasiones, "no cuentan toda la información al intérprete".

Para el espectador, en cambio, los misterios quedan atrapados hasta el final de la película. Sin embargo, adelanta la directora, durante el filme hay "pequeñas pistas".

"Me gustan las películas que sorprenden y que nos engañan, pero que lo hagan con habilidad y no que de repente todo se resuelva porque sí. Aunque con eso hay que tener mucho cuidado, porque queremos que la gente se sorprenda", asegura Graciani.

'La ventana abierta' llega a los cines este viernes a una cartelera llena de superproducciones estadounidenses de verano ante la que Graciani se ha mostrado abrumada, pero esperanzada.

"Está muy bien ir al cine, pero también hay que ver cine español, y aunque nos sintamos un poco como David contra Goliat, a veces David también tiene una historia que contar", reflexiona.

"Y voy a apuntar una cosa también, 'La Odisea' (el último estreno de Christopher Nolan actualmente en cartelera) será una película de grandes medios, pero sin alma, y nosotros somos justamente lo contrario", ha concluido Ugalde. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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