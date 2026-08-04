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Temas del día de EFE España del martes 4 de agosto de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD IMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

(Texto enviado a las 13:01 horas; 640 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Ceuta - Ceuta pide al Estado que "actúe ya" porque "queda mucho" para recuperar la normalidad

(Texto enviado a las 13:11 horas; 134 palabras)

Ceuta - La frontera de Ceuta amanece sin intentos de entrada y con pocos retornos voluntarios

(Texto enviado a las 09:49 horas; 205 palabras

Melilla - El Gobierno trabaja para colocar en Melilla barreras de contención en el mar como en Ceuta

(Texto enviado a las 12:26 horas; 149 palabras) (Foto) (Vídeo)

Melilla - La crisis migratoria suma 1.323 entradas a Melilla, 1.063 ya retornados a Marruecos

(Texto enviado a las 12:09 horas; 185 palabras)

Ceuta - Al menos 44 personas son buscadas por sus familiares tras la entrada masiva en Ceuta

(Texto enviado a las 11:36 horas; 204 palabras)

Madrid - La Guardia Civil abre una oficina en Ceuta para recibir información sobre desaparecidos

(Texto enviado a las 11:47 horas; 222 palabras)

DESEMPLEO JULIO

Madrid - La afiliación marca récord de 22,5 millones de ocupados en julio por el empleo extranjero

(Texto enviado a las 09:14 horas; 563 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

Madrid - El empleo cayó en julio en seis comunidades y creció más en Cantabria y Baleares

(Texto enviado a las 11:01 horas; 985 palabras)

Madrid - La regularización extraordinaria suma 262.475 afiliados al mercado laboral hasta julio

(Texto enviado a las 12:24 horas; 569 palabras)

Madrid - El gasto en prestaciones por desempleo subió en junio un 4,9 %, hasta los 1.942 millones

(Texto enviado a las 10:47 horas; 189 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Ávila - Castilla y León investiga posibles reactivaciones intencionadas del incendio de Burgohondo

(Texto enviado a las 12:18 horas; 400 palabras) (Foto) (Vídeo)

Castellón - Siguen los trabajos en el incendio de Castellón, que aún no se da por controlado

(Texto enviado a las 11:49 ; 169 palabras)

VERANO CALOR

Madrid - El verano de 2026, el más cálido en España desde 1961, con 24,5 grados de media

(Texto enviado a las 11:43 horas; 269 palabras)

CONSEJO ESCOLAR (Entrevista)

Madrid - Presidenta del Consejo Escolar estatal: "El docente no solo tiene que dominar contenidos". Ruth del Moral

(Texto enviado a las 07:30 horas; 881 palabras) (Foto) (Vídeo)

ACOSO ESCOLAR (Entrevista)

Barcelona - Elena de Juan, víctima de 'bullying': "Si te aferras al rencor, sólo te dañas a ti misma". Alex Gutiérrez Paez

(Texto enviado a las 09:18 horas; 599) (Foto)

ECLIPSE SOLAR (Serie Previa)

Madrid - Toda la ciencia que cabe en un eclipse: desde validar a Einstein a estudiar la ionosfera. Carmen Rodríguez.

(Texto enviado a las 09:30 horas; 993 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023677957)

CINE ESTRENOS

Madrid - Unax Ugalde protagoniza 'La ventana abierta': "Las redes nos hacen caer en engaños". Carla P. Gumbau

(Texto enviado a las 09:15 horas; 684 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

FESTIVAL SANTANDER

Santander - La Agencia EFE inaugura con el Festival Internacional de Santander 'La memoria capturada', una exposición de fotografías de entre los más de 12 millones de archivos gráficos de la agencia que resumen la historia de las 75 ediciones del festival de música clásica y danza.

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(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

TAPA PULPO

O Carballiño (Ourense) - La 'capital' del pulpo, O Carballiño, vuelve a elaborar la tapa más grande del mundo con motivo de la exaltación gastronómica de este cefalópodo.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

21:00h.- Palma.- REYES BALEARES.- Recepción de los reyes a autoridades y representantes de la sociedad balear en el palacio de Marivent. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

18:00h.- Vitoria.- FIESTAS VITORIA.- Comienzan las fiestas de La Blanca de Vitoria con la bajada de Celedón. Virgen Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- O Carballiño (Ourense).- TAPA PULPO.- Los pulpeiros de O Carballiño se retan nuevamente con la tapa más grande del mundo de pulpo dentro de la programación de la fiesta sobre este cefalópodo. Plaza Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Badajoz.- MEMORIA HISTÓRICA.- Homenaje al escritor Agustín Gómez Arcos Organizado por la Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) dentro de su programa de actividades por la memoria histórica y democrática. Salón de Actos del MEIAC.

EFE

edr/mcm

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