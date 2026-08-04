Tellado sobre los menores llegados a Ceuta: el responsable es el Gobierno, que lo resuelva

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Vitoria, 3 ago (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha comentado sobre el posible reparto entre autonomías de los menores llegados a Ceuta que la entrada de personas en la ciudad "no ha sido una crisis migratoria, sino de seguridad nacional" y, por tanto, "el que debe resolverla es el Gobierno".

Tellado ha visitado Vitoria en el día en el que comienzan las fiestas de la capital alavesa, acompañado por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés.

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Preguntado por si las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a acoger a los menores que han llegado a Ceuta, Tellado ha sostenido que esto "no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional. No tiene que ver con situaciones anteriores. El que ha generado el problema es el Gobierno de Sánchez y es el que debe resolverlo. Que por donde han entrado, vuelvan a salir".

El dirigente del PP ha criticado al Gobierno por "vender una imagen de normalidad" en Ceuta, cuando "no es verdad, los ceutíes viven con miedo, porque hay todavía miles de inmigrantes ilegales que entraron en esa avalancha deambulando por la ciudad y poniendo en peligro la seguridad ciudadana".

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Para Tellado, el presidente del Gobierno debería haber cesado a los ministros de Interior y de Defensa, ya que ninguno de los dos ha estado "a la altura de las circunstancias". "Es evidente que el Gobierno tenía información de lo que iba a ocurrir, los servicios de inteligencia tenían información y no haber actuado teniendo la información es tremendamente grave".

Respecto al papel de Marruecos en esta crisis, Tellado ha comentado que "si el Gobierno de España no respeta a su propio país, cómo nos van a respetar países terceros".

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España debe tener una relación "seria y responsable con Marruecos, de respeto mutuo, y esa relación todo parece indicar que no la está habiendo. Al Gobierno de España Marruecos no lo respeta, y un gobierno de tal nombre tiene que velar por la soberanía nacional, que no se negocia, se defiende", ha dicho. EFE

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