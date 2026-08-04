Recuperan un relieve del siglo XVI robado hace 16 años de un monasterio de Navarra

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Barcelona, 4 ago (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han recuperado un relieve de madera tallada del siglo XVI que fue robado hace 16 años de un monasterio de Navarra.

En concreto, se trata de un retablo de la Virgen de la Immaculada, que estaba situado en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara de Fitero, de donde fue sustraído, según informan este martes ambos cuerpos policiales en un comunicado.

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El relieve en madera tallada, dorada y policromada representa a San Buenaventura, mide 81 x 45,5 x 10 centímetros y su autor pertenece al círculo del escultor Juan de Anchieta.

Antes de ser recuperada por la policía el pasado mes de abril, esta obra de arte pasó por diversos compradores hasta que fue localizada en una empresa de subastas de Barcelona, donde iba a ser vendida.

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Esta casa de subastas, a su vez, la había comprado previamente a otra persona que la había adquirido en otro establecimiento. Tras varias pesquisas, se comprobó que la obra inició su periplo en el Rastro de Madrid para, posteriormente, pasar por varios propietarios.

El relieve ha sido entregado este martes al párroco responsable de la iglesia de esta localidad, en representación de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, como legítimos propietarios. EFE

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