Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Presidenta del Consejo Escolar estatal: "El docente no solo tiene que dominar contenidos"

Guardar

Ruth del Moral

Madrid, 4 ago (EFE).- La presidenta de Consejo Escolar del Estado (CEE), Encarna Cuenca, apuesta por una docencia donde la profesionalidad esté más presente y avisa de que el profesorado no solo tiene que dominar contenidos, sino también crear un ambiente en el aula que sea propicio para aprender.

PUBLICIDAD

"La vocación te ayuda y te hace ser feliz cuando estás en el aula, pero tener empatía, desarrollo emocional y capacidad de gestión de equipo es imprescindible, y esto tiene que ver con la profesionalidad", señala Encarna Cuenca durante una entrevista con EFE en la que repasa los retos que afronta el sistema educativo.

El Consejo Escolar del Estado es un órgano participativo, que aglutina a toda la comunidad educativa (entidades públicas, privadas, concertadas o sindicales y autonómicas), que emite dictámenes y propuestas de mejora legislativas y que es de consulta del Gobierno.

PUBLICIDAD

Encarna Cuenca señala que tras la pandemia y la irrupción de la digitalización en las aulas las prioridades están en mejorar el bienestar integral de la comunidad educativa para favorecer la inclusión y la equidad.

La presidenta del CEE pone el foco en cuidar la salud emocional y mental del profesorado, un problema que -incide- se está dando en todos los países europeos y que en España mejorará si se aprueba la nueva ley de bajada de ratios en las aulas y de reducción de la jornada docente.

"Un profesorado que está bien cuidado rinde mejor, hace mejor su trabajo y se siente más motivado. La disminución de ratios, sin duda, colabora a que esa presión en el aula sea menor", señala a EFE.

Apunta también al impulso de la codocencia en el aula, a los refuerzos en la orientación, a un coordinador de bienestar con un horario amplio para hacer su trabajo y a una buena coordinación del claustro de profesores.

 "Si dejamos recaer en una única persona la responsabilidad de un proyecto, lo estamos condenando al fracaso", recalca tras recordar que la movilidad constante del profesorado.

La comisión permanente del CEE aprobó recientemente un 'Marco de referencia sobre el uso de la IA en la Educación', que recomienda: saber qué se aprende con la IA, aplicarla con supervisión humana y que su acceso no amplíe las desigualdades entre el alumnado.

También recomienda elaborar una guía de buenas prácticas de ámbito estatal.

La presidenta del Consejo Escolar del Estado recomienda definir bien qué es imprescindible trasladar a un documento y qué no: "La IA puede ser un apoyo pero en su aplicación siempre se debe tener en cuenta al alumnado".

"Vimos espacios donde no es recomendable su aplicación, por ejemplo, aquellos que te llevan a una competencia determinada. Si estamos trabajando competencia lectora, no puedes trabajar con la IA", señala Cuenca.

A finales de año el Consejo Escolar del Estado publicará el 'Informe situación del sistema educativo 2026', que indicará las recomendaciones que deben seguir las administraciones.

Cueca explica que "estamos trabajando mucho en lo que pasa fuera del aula y de los centros educativos; en la situación en la que quedan los alumnos más vulnerables y en ver cómo les puede ayudar la educación de proximidad, de sus entornos más cercanos".

En este sentido, el Consejo Escolar y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunirá en el primer trimestre de 2027 con los consejos escolares municipales para ver cómo desde los ayuntamientos se pueden abrir apoyos a este alumnado.

 "Tenemos que hacer partícipe a toda la comunidad educativa. También poner el foco en la participación de las familias, sobre todo en ese entorno comunitario", señala al tiempo que avisa de la importancia de que el escolar vaya a clase "todos los días", sobre todo en primaria, "aunque no haya exámenes".

Por otra parte, el informe de la situación educativa 2026 también reiterará la necesidad de aumentar el gasto del PIB en Educación: "un tema recurrente", sobre todo ante la necesidad de mejorar la climatización en las aulas y las infraestructuras de los centros.

"El papel de la inspección educativa es evaluar, informar y orientar y significa que deben tener tiempo suficiente para estar en los centros educativos, para entrevistarse, para ver qué pasa y, en función de todo eso, poder orientar", recalca Cuenca.

El Consejo Escolar del Estado acaba de dar luz verde al nuevo temario que se incluirá en las oposiciones a la inspección educativa.

Destacan temas vinculados a las leyes de igualdad de trato y no discriminación, con mención explícita a los derechos de las personas trans y LGTBI en el entorno educativo o sobre el bienestar físico, psicosocial y emocional del alumnado.

También se introduce la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de competencias profesionales y se incluye la integración ética y segura de la inteligencia artificial o temas sobre la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales en el ámbito educativo.

"Los inspectores no deben ser sólo ventanilla de quejas", señala Cuenca que valora que en estos años el Consejo Escolar estatal se haya convertido en una "voz única" y llegue a grandes consensos pese a que represente intereses bien distintos: "No podemos hacer un brindis al sol si queremos ser creíbles". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julio registra más de 2.000 muertes atribuibles al calor, casi el doble que en 2025: ya son 3.260 este verano

Las olas de calor que ha sufrido España en estos dos últimos meses han contribuido a aumentar los fallecimientos por altas temperaturas

Julio registra más de 2.000 muertes atribuibles al calor, casi el doble que en 2025: ya son 3.260 este verano

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Qué hacer y qué no si nos pica una medusa: ¿sirve de algo orinar sobre la herida?

La mayoría de las picaduras de medusa no son grave si se tratan correctamente y a tiempo

Qué hacer y qué no si nos pica una medusa: ¿sirve de algo orinar sobre la herida?

La Aemet avisa de fuertes tormentas con granizo en Cataluña y la Comunidad Valenciana mientras Canarias afronta un episodio de calor extremo

La isla más afectada es Gran Canaria, donde el mercurio ya se ha quedado al borde de los 44 grados y las mínimas no bajan de 30 grados

La Aemet avisa de fuertes tormentas con granizo en Cataluña y la Comunidad Valenciana mientras Canarias afronta un episodio de calor extremo

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

La sanción recoge además que los asistentes debían pagar un extra para entrar y salir del festival, y que la organización no reembolsaba el saldo no gastado en las pulseras ‘cashless’

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Exteriores asegura que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Exteriores asegura que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Así intentó Franco ampliar la presencia española en África más allá de Ceuta y Melilla: el plan con el que quiso convencer a Hitler para controlar Marruecos

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El euríbor cierra julio en 2,855%, su máximo en casi dos años, y encarece hasta 1.500 euros anuales las hipotecas variables

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje