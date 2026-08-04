Presidenta del Consejo Escolar estatal: "El docente no solo tiene que dominar contenidos"

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Ruth del Moral

Madrid, 4 ago (EFE).- La presidenta de Consejo Escolar del Estado (CEE), Encarna Cuenca, apuesta por una docencia donde la profesionalidad esté más presente y avisa de que el profesorado no solo tiene que dominar contenidos, sino también crear un ambiente en el aula que sea propicio para aprender.

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"La vocación te ayuda y te hace ser feliz cuando estás en el aula, pero tener empatía, desarrollo emocional y capacidad de gestión de equipo es imprescindible, y esto tiene que ver con la profesionalidad", señala Encarna Cuenca durante una entrevista con EFE en la que repasa los retos que afronta el sistema educativo.

El Consejo Escolar del Estado es un órgano participativo, que aglutina a toda la comunidad educativa (entidades públicas, privadas, concertadas o sindicales y autonómicas), que emite dictámenes y propuestas de mejora legislativas y que es de consulta del Gobierno.

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Encarna Cuenca señala que tras la pandemia y la irrupción de la digitalización en las aulas las prioridades están en mejorar el bienestar integral de la comunidad educativa para favorecer la inclusión y la equidad.

La presidenta del CEE pone el foco en cuidar la salud emocional y mental del profesorado, un problema que -incide- se está dando en todos los países europeos y que en España mejorará si se aprueba la nueva ley de bajada de ratios en las aulas y de reducción de la jornada docente.

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"Un profesorado que está bien cuidado rinde mejor, hace mejor su trabajo y se siente más motivado. La disminución de ratios, sin duda, colabora a que esa presión en el aula sea menor", señala a EFE.

Apunta también al impulso de la codocencia en el aula, a los refuerzos en la orientación, a un coordinador de bienestar con un horario amplio para hacer su trabajo y a una buena coordinación del claustro de profesores.

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"Si dejamos recaer en una única persona la responsabilidad de un proyecto, lo estamos condenando al fracaso", recalca tras recordar que la movilidad constante del profesorado.

La comisión permanente del CEE aprobó recientemente un 'Marco de referencia sobre el uso de la IA en la Educación', que recomienda: saber qué se aprende con la IA, aplicarla con supervisión humana y que su acceso no amplíe las desigualdades entre el alumnado.

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También recomienda elaborar una guía de buenas prácticas de ámbito estatal.

La presidenta del Consejo Escolar del Estado recomienda definir bien qué es imprescindible trasladar a un documento y qué no: "La IA puede ser un apoyo pero en su aplicación siempre se debe tener en cuenta al alumnado".

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"Vimos espacios donde no es recomendable su aplicación, por ejemplo, aquellos que te llevan a una competencia determinada. Si estamos trabajando competencia lectora, no puedes trabajar con la IA", señala Cuenca.

A finales de año el Consejo Escolar del Estado publicará el 'Informe situación del sistema educativo 2026', que indicará las recomendaciones que deben seguir las administraciones.

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Cueca explica que "estamos trabajando mucho en lo que pasa fuera del aula y de los centros educativos; en la situación en la que quedan los alumnos más vulnerables y en ver cómo les puede ayudar la educación de proximidad, de sus entornos más cercanos".

En este sentido, el Consejo Escolar y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunirá en el primer trimestre de 2027 con los consejos escolares municipales para ver cómo desde los ayuntamientos se pueden abrir apoyos a este alumnado.

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"Tenemos que hacer partícipe a toda la comunidad educativa. También poner el foco en la participación de las familias, sobre todo en ese entorno comunitario", señala al tiempo que avisa de la importancia de que el escolar vaya a clase "todos los días", sobre todo en primaria, "aunque no haya exámenes".

Por otra parte, el informe de la situación educativa 2026 también reiterará la necesidad de aumentar el gasto del PIB en Educación: "un tema recurrente", sobre todo ante la necesidad de mejorar la climatización en las aulas y las infraestructuras de los centros.

"El papel de la inspección educativa es evaluar, informar y orientar y significa que deben tener tiempo suficiente para estar en los centros educativos, para entrevistarse, para ver qué pasa y, en función de todo eso, poder orientar", recalca Cuenca.

El Consejo Escolar del Estado acaba de dar luz verde al nuevo temario que se incluirá en las oposiciones a la inspección educativa.

Destacan temas vinculados a las leyes de igualdad de trato y no discriminación, con mención explícita a los derechos de las personas trans y LGTBI en el entorno educativo o sobre el bienestar físico, psicosocial y emocional del alumnado.

También se introduce la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de competencias profesionales y se incluye la integración ética y segura de la inteligencia artificial o temas sobre la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales en el ámbito educativo.

"Los inspectores no deben ser sólo ventanilla de quejas", señala Cuenca que valora que en estos años el Consejo Escolar estatal se haya convertido en una "voz única" y llegue a grandes consensos pese a que represente intereses bien distintos: "No podemos hacer un brindis al sol si queremos ser creíbles". EFE

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