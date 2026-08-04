Navone, Mejía y Zarazúa pasan ronda en Canadá; Sierra, Carabelli y Landaluce eliminados

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Washington, 3 ago (EFE).- El argentino Mariano Navone, el colombiano Nicolás Mejía y la mexicana Renata Zarazúa avanzaron este lunes a la segunda ronda del Abierto de Canadá, mientras que el español Martín Landaluce y los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Solana Sierra se despidieron del torneo.

Fue otra jornada marcada por la lluvia en Montreal, sede del cuadro masculino, donde aún quedan pendientes 15 partidos de primera ronda, una fase que debía terminar este lunes.

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Entre los que se pudieron jugar, Navone, 44 del ranking ATP, ganó al italiano Matteo Berrettini (n.40) por 6-3, 6(5)-7 y 6-3 y se medirá en la segunda ronda al monegasco Valentin Vacherot (n.18).

Su compatriota Ugo Carabelli (n.76) cayó eliminado a manos del británico Cameron Norrie (n.37) por 7-6(5) y 6-4. Norrie será el próximo rival del peruano Ignacio Buse (n.33).

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Por su parte, Mejía (n.129) remontó al español Landaluce (n.64) por 4-6, 6-4 y 6-3 y disputará la segunda ronda ante el italiano Lorenzo Musetti (n.13).

En el cuadro femenino, que este año se disputa en Toronto, Zarazúa (n.73) ganó a la alemana Tamara Korpatsch (n.47) por 6-3, 0-6 y 6-1 y se jugará la segunda ronda con la canadiense Leylah Fernández (n.34).

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Finalmente, Sierra (n.86) cayó derrotada por 6-3 y 6-4 a manos de la estadounidense Sloane Stephens (n.286).

Este martes debutarán en Montreal los argentinos Sebatián Báez, Román Andrés Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Agustín Tirante, así como los españoles español Pablo Carreño y Daniel Mérida.

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Y en Toronto, ya en segunda ronda, la española Jessica Bouzas se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, mientras que la colombiana Camila Osorio lo hará contra la rusa Ekaterina Alexandrova. EFE