Medio millar de migrantes, sobre todo subsaharianos, esperan entrar al CETI de Ceuta

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Ceuta, 4 ago (EFE).- Más de medio millar de migrantes, sobre todo subsaharianos, permanecen en el exterior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para poder ocupar una plaza en este recinto, que está colapsado al haber cubierto sus 512 plazas.

Los migrantes han sido desplazados a la playa del Trampolín, situada a apenas quinientos metros del CETI, con la intención de que no se produzcan incidentes entre estas personas y las que están en el interior del recinto.

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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ya ha adelantado que no se va a habilitar ningún procedimiento extraordinario sino que se van a agilizar las salidas de residentes del CETI para ir permitiendo la entrada progresiva de los que están en el exterior, priorizando a los subsaharianos y a las personas más vulnerables.

Los migrantes están siendo vigilados en la playa por patrullas de la Policía Nacional mientras que la Cruz Roja ha puesto en marcha un dispositivo especial para proporcionar alimentos y bebida a las personas que aguardan en esta playa.

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Los subsaharianos pasaban esta mañana las horas jugando al fútbol o bañándose en la playa, según ha podido comprobar EFE.

La Delegación del Gobierno ha advertido que se atenderán las necesidades básicas de estas personas. EFE

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