Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Marlaska participa en la reunión urgente de ministros de la UE tras la crisis en Ceuta

Guardar

Madrid, 4 ago (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, en la que trasladará el compromiso de España con el control de las fronteras europeas y la normativa fronteriza comunitaria.

Tras la crisis en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros de Interior, a la par que expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.

PUBLICIDAD

En esta reunión, el titular de Interior comunicará a sus homólogos europeos que la política migratoria de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos", país que considera "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua", según han explicado fuentes del ministerio del Interior.

Las citadas fuentes recuerdan que Marlaska ya dejó claro el 1 de agosto que "no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria".

PUBLICIDAD

Al término de la reunión del consejo extraordinario de ministros, que dará comienzo a las 10:00 horas, Marlaska atenderá a los medios de comunicación desde la sede del Ministerio para explicar el contenido del encuentro.

En su carta de respuesta a Sánchez, conocida ayer, von der Leyen elogió la gestión eficaz de la situación por parte de las autoridades de España y Marruecos, a la par que hizo hincapié en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria a la crisis migratoria.

El titular de Interior transmitirá hoy, asimismo, su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas y que España "hará frente a cualquier crisis, a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea".

Está previsto también, subrayan las fuentes, que el ministro exponga las cifras de llegadas irregulares a España, que se redujeron en más de un 42 % en 2025 y con un descenso cercano al 25 % en el conjunto de España, según los últimos datos recogidos hasta el 16 de julio.

Según informó el Gobierno el domingo, alrededor de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército continuarán desplegados en Ceuta "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad en la ciudad. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es la antigua casa de Jesulín de Ubrique que puedes alquilar desde 600 euros la noche este verano

La vivienda en la que residió el torero antes de instalarse en Ambiciones se alquila como alojamiento rural y cada agosto cuelga el cartel de ‘completo’

Así es la antigua casa de Jesulín de Ubrique que puedes alquilar desde 600 euros la noche este verano

La desinformación en redes sociales, el catalizador de la crisis migratoria de Ceuta: expertos calculan que hay “varios miles de empresas” dedicadas a crear campañas de desestabilización

El experto Serio Arce expone en ‘Infobae’ las claves detrás de la “actividad muy inusual en redes” que denuncia el Gobierno y que disparó la llegada masiva a la frontera

La desinformación en redes sociales, el catalizador de la crisis migratoria de Ceuta: expertos calculan que hay “varios miles de empresas” dedicadas a crear campañas de desestabilización

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Estos proyectos se unen a la expansión a través de puertos, universidades o aeropuertos, bajo el liderazgo de las dos principales constructoras del país

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Las seis semanas de John Lennon en Almería en 1966: su refugio de la ‘beatlemanía’ y el germen de una de las “mejores canciones” del grupo

El músico británico pasó seis semanas en Almería durante el rodaje de ‘Cómo gané la guerra’, su debut en el largometraje fuera de la banda

Las seis semanas de John Lennon en Almería en 1966: su refugio de la ‘beatlemanía’ y el germen de una de las “mejores canciones” del grupo

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

El Gobierno español y el marroquí atribuyen a estas organizaciones criminales haber aprovechado la sentencia del Tribunal Supremo para fomentar nuevas entradas irregulares en la ciudad autónoma

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Así intentó Franco ampliar la presencia española en África más allá de Ceuta y Melilla: el plan con el que quiso convencer a Hitler para controlar Marruecos

Moncloa cesa a la responsable de prensa de Seguridad Nacional por publicar los primeros datos oficiales que manejaba Interior sobre la crisis migratoria de Ceuta

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El euríbor cierra julio en 2,855%, su máximo en casi dos años, y encarece hasta 1.500 euros anuales las hipotecas variables

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje