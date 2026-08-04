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Los particulares podrán solicitar las ayudas para eléctricos del Auto + desde este martes

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Madrid, 4 ago (EFE).- Los particulares con residencia legal en España que quieran optar a las ayudas del programa Auto + para la compra de vehículos eléctricos y electrificados podrán presentar sus solicitudes desde este 4 de agosto a las 10:00 horas (hora peninsular) hasta el 31 de diciembre a las 14:00 horas.

Deberán ser mayores de edad y estar al corriente de sus obligaciones tributarias, según el extracto publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla que esta línea 1 tendrá una financiación máxima de 350 millones de euros en forma de subvención, lo que supone la mayor parte de la dotación del plan.

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Las ayudas del Auto +, que tienen carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero y dan continuidad a los incentivos del Plan Moves con una dotación total de 400 millones de euros, se articulan a través de dos líneas.

Estas son, una destinada a personas físicas que no desarrollen una actividad económica y que subvenciona la compra de vehículos nuevos o de vehículos seminuevos con una antigüedad máxima de doce meses.

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Y otra para empresas y personas físicas con actividad económica, permitiendo no solo la adquisición en propiedad, sino también operaciones de 'leasing' financiero o 'renting'.

Para la primera línea se recogen ayudas de 4.500 euros para turismos electrificados, 5.000 a furgonetas, 1.100 a motos y 1.500 a cuadriciclos.

Por otro lado, existen hasta tres distinciones en la línea 2, en la que entran autónomos y microempresas, que cuentan con hasta 7.000 euros para coches en caso de determinadas obligaciones y 12.000 euros en furgonetas.

Quienes se acojan a ellas deberán registrar sus solicitudes -personalmente o a través del concesionario o punto de venta, de empresas de 'renting' o del 'leasing' financiero- en el sistema telemático habilitado por el Ministerio de Industria y acompañarlas de una serie de documentación.

Junto con el formulario de solicitud deberán cargar copias de la tarjeta ITV y de un permiso de circulación emitido por la Dirección General de Tráfico (DGT), el certificado de los datos bancarios y la factura de compra del vehículo, entre otros documentos.

Este nuevo sistema nace con el objetivo de simplificar la tramitación, agilizar la concesión y facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a la electromovilidad. EFE

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