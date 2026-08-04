Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Las altas temperaturas activan avisos en ocho comunidades autónomas

Guardar

Madrid, 4 ago (EFE).- Las altas temperaturas previstas para hoy han motivado la activación de avisos en ocho comunidades autónomas ante la previsión de que los termómetros ronden los 40 grados en muchos lugares, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos estarán hoy activos en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, y los más importantes, de nivel 'naranja' (riesgo importante) se focalizan en Andalucía, Murcia y Canarias.

PUBLICIDAD

En la comunidad andaluza el aviso 'naranja' se centra en las comarcas de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga; en Murcia en La Vega del Segura, y en Canarias en las islas de Gran Canaria y La Palma, y en todos los casos las máximas que se van a alcanzar a lo largo del día rondarán los 40 grados.

Además habrá avisos de nivel 'amarillo' (peligro bajo) por altas temperaturas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Valencia y en el resto de las islas Canarias.

PUBLICIDAD

Los datos de la Aemet revelan que además de por altas temperaturas se activarán avisos de nivel 'amarillo' por lluvias y tormentas en las comunidades de Valencia y Cataluña, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y en muchos casos ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Canarias, además de por el calor, se van a activar avisos por el fuerte viento en las islas de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, ante la previsión de que se alcancen rachas de hasta 80 kilómetros por hora. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Exteriores asegura que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

La cartera dirigida por José Manuel Albares ha advertido que entrar “irregularmente” en España a través de Ceuta o Melilla “no da derecho” a “permanecer” ni “viajar” por el país, y tampoco a “circular” por Europa, pero sí supone “un riesgo grave para la vida” e insiste en que “ninguna sentencia” ha cambiado esto

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Exteriores asegura que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

El paro sube en 19.517 personas en julio mientras la afiliación supera los 22,5 millones, impulsada por el empleo extranjero

Un total de 262.475 migrantes regularizados figuraban de alta en la Seguridad Social al cierre del mes

El paro sube en 19.517 personas en julio mientras la afiliación supera los 22,5 millones, impulsada por el empleo extranjero

Julio registra más de 2.000 muertes atribuibles al calor, casi el doble que en 2025: ya son 3.260 este verano

Las olas de calor que ha sufrido España en estos dos últimos meses han contribuido a aumentar los fallecimientos por altas temperaturas

Julio registra más de 2.000 muertes atribuibles al calor, casi el doble que en 2025: ya son 3.260 este verano

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Qué hacer y qué no si nos pica una medusa: ¿sirve de algo orinar sobre la herida?

La mayoría de las picaduras de medusa no son grave si se tratan correctamente y a tiempo

Qué hacer y qué no si nos pica una medusa: ¿sirve de algo orinar sobre la herida?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Exteriores asegura que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Exteriores asegura que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Así intentó Franco ampliar la presencia española en África más allá de Ceuta y Melilla: el plan con el que quiso convencer a Hitler para controlar Marruecos

ECONOMÍA

El paro sube en 19.517 personas en julio mientras la afiliación supera los 22,5 millones, impulsada por el empleo extranjero

El paro sube en 19.517 personas en julio mientras la afiliación supera los 22,5 millones, impulsada por el empleo extranjero

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El euríbor cierra julio en 2,855%, su máximo en casi dos años, y encarece hasta 1.500 euros anuales las hipotecas variables

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje