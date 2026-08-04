Las altas temperaturas activan avisos en ocho comunidades autónomas

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Madrid, 4 ago (EFE).- Las altas temperaturas previstas para hoy han motivado la activación de avisos en ocho comunidades autónomas ante la previsión de que los termómetros ronden los 40 grados en muchos lugares, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos estarán hoy activos en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, y los más importantes, de nivel 'naranja' (riesgo importante) se focalizan en Andalucía, Murcia y Canarias.

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En la comunidad andaluza el aviso 'naranja' se centra en las comarcas de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga; en Murcia en La Vega del Segura, y en Canarias en las islas de Gran Canaria y La Palma, y en todos los casos las máximas que se van a alcanzar a lo largo del día rondarán los 40 grados.

Además habrá avisos de nivel 'amarillo' (peligro bajo) por altas temperaturas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Valencia y en el resto de las islas Canarias.

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Los datos de la Aemet revelan que además de por altas temperaturas se activarán avisos de nivel 'amarillo' por lluvias y tormentas en las comunidades de Valencia y Cataluña, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y en muchos casos ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Canarias, además de por el calor, se van a activar avisos por el fuerte viento en las islas de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, ante la previsión de que se alcancen rachas de hasta 80 kilómetros por hora. EFE

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