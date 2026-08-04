La ministra Robles conversa este martes con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

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Madrid, 4 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con el general de división Luis Fernández Herrero, comandante general de Ceuta, y con el general de división Luis Cortés, comandante general de Melilla, desde la sede de su Ministerio.

Robles insistió este lunes en que "la integridad territorial y la soberanía española no se tocan" y garantizó que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar" tras la entrada irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta.

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La ministra pidió al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta, en la que han muerto cerca de un centenar de personas y aseguró que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia como esta. EFE