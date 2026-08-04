Intervienen en un polígono de Palma más de 115.000 piezas de joyería de lujo falsificadas

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Palma, 4 ago (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido más de 115.000 joyas de lujo falsificadas en una nave del polígono industrial de Son Castelló, en Palma, en una operación por la que han sido investigadas cuatro personas por un supuesto delito contra la propiedad industrial.

Lo incautado son 38.493 pulseras, 35.994 pares de pendientes, 22.064 collares, 10.811 brazaletes y 8.173 anillos, ha detallado el instituto armado en un comunicado sobre la mayor intervención de joyería falsificada realizada jamás en Baleares.

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La investigación culminó el pasado 14 de junio con un operativo llevado a cabo por la Patrullas Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Porto Cristo, en una nave desde la que presuntamente se distribuían en Baleares artículos de bisutería tanto al por mayor como al por menor.

Las piezas reproducían de forma ilícita diseños y signos distintivos de reconocidas marcas internacionales de joyería de lujo.

Esta actuación es fruto de una investigación iniciada meses atrás, después de distintas inspecciones realizadas por la Guardia Civil en establecimientos comerciales de la isla.

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La documentación intervenida durante aquellas actuaciones permitió a los investigadores localizar el principal centro logístico desde el que se abastecía a numerosos comercios de Baleares.

Como resultado de la intervención han sido aprehendidas las 115.535 piezas de joyería falsificadas.

La valoración pericial del material ha requerido la colaboración de especialistas de las marcas afectadas, desplazados desde Madrid.

Según las estimaciones realizadas, de haber sido vendidos como artículos originales, estas piezas tendrían un valor de cientos de millones de euros.

Se trata de la intervención de joyería falsificada de mayor entidad realizada en Baleares. EFE

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