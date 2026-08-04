Ingresados en Mallorca dos migrantes de una patera en la que iban otros 17 desaparecidos

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(Actualiza la NA2017 con más información y con la llegada de una segunda patera)

Palma, 4 ago (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada de una patera a 12,68 millas al suroeste de Mallorca a 2 personas de origen magrebí, trasladadas al hospital con signos de deshidratación y desnutrición, y que han contado que en la embarcación iban otras 17 personas que fallecieron durante la travesía.

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El rescate ha sido alrededor de las 3.00 horas de la madrugada y los dos migrantes han sido evacuados al Hospital Universitario Son Espases, en Palma, para recibir asistencia, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Según los ocupantes de la embarcación, llevan 15 días a la deriva y viajaban a bordo 19 personas en total.

Salvamento Marítimo ha movilizado su helicóptero (Helimer) para rastrear la zona próxima al lugar del rescate y además ha dado aviso a navegantes de lo ocurrido.

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En el rescate han intervenido Salvamento Marítimo y la sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Palma.

Por otro lado, otras 15 personas de origen magrebí han sido rescatadas este martes a las 5.15 horas cuando navegaban en patera a 30 millas al suroeste de Ibiza.

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En el rescate han intervenido Salvamento Marítimo y Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep de Sa Talaia.

El lunes llegaron a Baleares cuatro pateras con 88 migrantes.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 211 pateras con 3.935 inmigrantes en situación irregular.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE