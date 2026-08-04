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Gulácsi: Tenía la oportunidad de jugar en uno de los mejores equipos de España y no dudé

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Vila-real (Castellón), 4 ago (EFE).- El portero húngaro Peter Gulácsi señaló durante su presentación oficial como nuevo jugador del Villarreal para las dos próximas temporadas, que no dudó en aceptar la oferta del club castellonense, ya que lo considera unos de los mejores conjuntos españoles.

"Hay muchas razones. He pasado once años compitiendo en Alemania, jugando competiciones internacionales, a nivel muy alto y quería mantener ese nivel competitivo y seguir jugando a este nivel en otra liga y conocer a otra cultura. Tenía la oportunidad de jugar en uno de los mejores equipos de España y no lo dudé", explicó.

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El veterano guardameta añadió: "Estoy muy feliz de estar aquí. Ya he podido entrenar con el equipo. Lo voy a dar todo para ayudar al equipo y poder tener éxito juntos".

El meta admitió que "todo ha pasado muy rápido" y que necesitará un tiempo para asentarse en su nuevo equipo. "Prometo en unas cuatro semanas hablaré un poco de español. Hay que integrarse en el grupo. He podido hablar poco con el entrenador y con el entrenador de porteros".

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"Estoy aquí para aportar mis cualidades y experiencias y aceptaré el rol que me corresponda. Es un gran desafío para mí un club tan grande y un nuevo país después de muchos años en el Leipzig. Vengo a competir con los otros porteros y para que todos alcancemos el máximo nivel posible", recalcó.

Sobre su nueva etapa en el Villarreal aseguró que es "un reto" que tiene "ganas de afrontar" y de su nuevo equipo destacó que "es un club ambicioso en una liga" en la que aún no ha y que eso le "estimula".

"Desde fuera puedes ver que el club ha sido exitoso, clasificándose siempre en la Europa League. Ha ganado el título y lleva dos años clasificándose para la Champions. Y eso es lo que busco. Esa ambición, competir al nivel más alto. Espero que pueda dar mi mejor nivel y podamos seguir teniendo éxito", apuntó.

"Me siento bien física y mentalmente. Cuando afrontas un desafío así, necesitas toda la energía. Por eso estoy tan emocionado. En Alemania me ha ido muy bien. Me siento bien y estoy preparado para este reto. Necesito adaptarme al estilo y sumar minutos en pretemporada para estar preparado para la temporada", finalizó. EFE

jmg sm/og

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