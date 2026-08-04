Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Elena de Juan, víctima de 'bullying': "Si te aferras al rencor, sólo te dañas a ti misma"

Guardar

Àlex Gutiérrez Páez

Barcelona, 4 ago (EFE).- A sus 22 años, Elena de Juan (Girona, 2004) cuenta sin tapujos la "guerra diaria" que vivió por culpa del acoso escolar que sufrió a los 17 años y cómo superó esa etapa a través de la filosofía, una experiencia que plasma en el libro 'Sin Rencor': "Si te aferras al rencor, sólo te dañas a ti misma".

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, esta estudiante de un doble grado de Derecho y ADE destaca que este ensayo, lejos de perpetuar la victimización de quienes sufren acoso, busca analizar el trasfondo y las dinámicas que motivan a los agresores a ejercerlo.

"El rencor es una reacción normal en un primer momento, es casi una muestra de dignidad hacia uno mismo. Sin embargo, si te mantienes aferrada a él, sólo te haces daño a ti misma", reflexiona De Juan, citando a Nietzsche para recordar que el rencor es "la emoción te mantiene ligado a aquello que quieres dejar atrás".

PUBLICIDAD

El libro, editado por Diéresis y que cuenta con el prólogo de la madre de la autora y del catedrático de filosofía Jaime Nubiola, está estructurado a través de capítulos que llevan por nombre los seudónimos de sus acosadores, a quienes De Juan define como "arquetipos" con los que muchos de los que leen sus páginas habrán coincidido en alguna etapa de su vida.

Sin buscar nunca la revancha, la autora utiliza el psicoanálisis y las corrientes filosóficas para diseccionar los roles y dinámicas grupales que se generan en el acoso escolar.

Durante el ensayo, De Juan aborda conceptos como la banalidad del mal, apoyándose en Hannah Arendt, quien dijo que el mal no siempre proviene de "monstruos terribles", sino de "personas normales y corrientes que sencillamente se dejan influenciar, no tienen criterio propio y dejan de pensar por sí solas".

Siguiendo a Simone Weil, la autora gerundense también argumenta sobre la necesidad de pertenencia que empuja a muchos agresores incapaces de estar solos a "abandonar sus principios" para pertenecer a un grupo con fines perversos.

En este sentido, utiliza la tesis de René Girard para describir cómo los grupos canalizan sus propias tensiones y envidias internas aislando y atacando a una víctima "elegida de forma arbitraria", consiguiendo de esta forma una "falsa sensación de comunidad".

"Nadie que se sepa gozosamente pleno necesita rebajar a otro para sostenerse", sentencia la joven escritora.

Elena de Juan se muestra especialmente crítica con el papel de los centros educativos, denunciando la falta de apoyo que ella misma experimentó durante el año que sufrió acoso.

"Ocurre muchas veces que, si el centro es juez y parte, por cuestiones reputacionales no les interesa intervenir", lamenta, señalando que en su caso el instituto optó por ir posponiendo la aplicación del protocolo sin llegar a actuar.

Por ello, la autora respalda iniciativas populares que exigen modificaciones legales en España para abordar el acoso escolar, con medidas como que los centros "no puedan ser juez y parte" en los procedimientos o que se establezca un plazo máximo de 72 horas para aplicar de forma obligatoria los protocolos antiacoso.

Para De Juan, el 'bullying' "siempre ha existido, pero no siempre se le ha puesto nombre" y alerta de que ha ido evolucionando hacia formas "casi más perversas" que en las generaciones pasadas.

"Antes era un fenómeno que se quedaba en la escuela, pero desde que todos tenemos un móvil en nuestros bolsillos, te pueden hostigar en tu propia habitación, un entorno que debería ser seguro e íntimo", concluye. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clare de Boer, chef neoyorquina: “El mayor error al hacer ensalada de pasta es que no tenga sabor, y se debe a que se dejan enfriar los macarrones antes de mezclarlos con el aliño”

Enfriar la pasta antes de tiempo o no añadir suficiente líquido son dos de los errores más comunes cuando preparamos esta receta clásica de las comidas veraniegas

Clare de Boer, chef neoyorquina: “El mayor error al hacer ensalada de pasta es que no tenga sabor, y se debe a que se dejan enfriar los macarrones antes de mezclarlos con el aliño”

El gran susto de Santiago Abascal y Lidia Bedman: sus tres hijos acaban en el hospital en solo tres días

La influencer ha relatado en sus redes el complicado episodio que ha vivido durante las vacaciones familiares mientras el líder de Vox se encontraba desplazado en Ceuta por su actividad política

El gran susto de Santiago Abascal y Lidia Bedman: sus tres hijos acaban en el hospital en solo tres días

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio ya ha sido escenario de otros episodios conflictivos en los últimos meses

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Diversas esferas del poder político español señalan a Marruecos por lo sucedido en Ceuta y ven en ello una estrategia de presión política, si bien para algunos la responsabilidad recae en Pedro Sánchez y para otros responde a dinámicas internacionales más amplias

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El paro sube en 19.517 personas en julio por la regularización extraordinaria de migrantes mientras la afiliación supera los 22,5 millones

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje