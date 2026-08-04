Elena de Juan, víctima de 'bullying': "Si te aferras al rencor, sólo te dañas a ti misma"

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Àlex Gutiérrez Páez

Barcelona, 4 ago (EFE).- A sus 22 años, Elena de Juan (Girona, 2004) cuenta sin tapujos la "guerra diaria" que vivió por culpa del acoso escolar que sufrió a los 17 años y cómo superó esa etapa a través de la filosofía, una experiencia que plasma en el libro 'Sin Rencor': "Si te aferras al rencor, sólo te dañas a ti misma".

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En una entrevista con EFE, esta estudiante de un doble grado de Derecho y ADE destaca que este ensayo, lejos de perpetuar la victimización de quienes sufren acoso, busca analizar el trasfondo y las dinámicas que motivan a los agresores a ejercerlo.

"El rencor es una reacción normal en un primer momento, es casi una muestra de dignidad hacia uno mismo. Sin embargo, si te mantienes aferrada a él, sólo te haces daño a ti misma", reflexiona De Juan, citando a Nietzsche para recordar que el rencor es "la emoción te mantiene ligado a aquello que quieres dejar atrás".

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El libro, editado por Diéresis y que cuenta con el prólogo de la madre de la autora y del catedrático de filosofía Jaime Nubiola, está estructurado a través de capítulos que llevan por nombre los seudónimos de sus acosadores, a quienes De Juan define como "arquetipos" con los que muchos de los que leen sus páginas habrán coincidido en alguna etapa de su vida.

Sin buscar nunca la revancha, la autora utiliza el psicoanálisis y las corrientes filosóficas para diseccionar los roles y dinámicas grupales que se generan en el acoso escolar.

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Durante el ensayo, De Juan aborda conceptos como la banalidad del mal, apoyándose en Hannah Arendt, quien dijo que el mal no siempre proviene de "monstruos terribles", sino de "personas normales y corrientes que sencillamente se dejan influenciar, no tienen criterio propio y dejan de pensar por sí solas".

Siguiendo a Simone Weil, la autora gerundense también argumenta sobre la necesidad de pertenencia que empuja a muchos agresores incapaces de estar solos a "abandonar sus principios" para pertenecer a un grupo con fines perversos.

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En este sentido, utiliza la tesis de René Girard para describir cómo los grupos canalizan sus propias tensiones y envidias internas aislando y atacando a una víctima "elegida de forma arbitraria", consiguiendo de esta forma una "falsa sensación de comunidad".

"Nadie que se sepa gozosamente pleno necesita rebajar a otro para sostenerse", sentencia la joven escritora.

Elena de Juan se muestra especialmente crítica con el papel de los centros educativos, denunciando la falta de apoyo que ella misma experimentó durante el año que sufrió acoso.

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"Ocurre muchas veces que, si el centro es juez y parte, por cuestiones reputacionales no les interesa intervenir", lamenta, señalando que en su caso el instituto optó por ir posponiendo la aplicación del protocolo sin llegar a actuar.

Por ello, la autora respalda iniciativas populares que exigen modificaciones legales en España para abordar el acoso escolar, con medidas como que los centros "no puedan ser juez y parte" en los procedimientos o que se establezca un plazo máximo de 72 horas para aplicar de forma obligatoria los protocolos antiacoso.

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Para De Juan, el 'bullying' "siempre ha existido, pero no siempre se le ha puesto nombre" y alerta de que ha ido evolucionando hacia formas "casi más perversas" que en las generaciones pasadas.

"Antes era un fenómeno que se quedaba en la escuela, pero desde que todos tenemos un móvil en nuestros bolsillos, te pueden hostigar en tu propia habitación, un entorno que debería ser seguro e íntimo", concluye. EFE

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