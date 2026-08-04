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El IBEX 35 cotiza plano tras alcanzar por primera vez en su historia los 20.000 puntos

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Madrid, 4 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, que ha tocado este martes por primera vez en su historia los 20.000 puntos y ha alcanzado un máximo intradía en los 20.037,3 enteros, pierde fuelle y cotiza plano.

A las 9.20 horas, IBEX 35 se sitúa en los 19.982 puntos. Las ganancias del año son del 15,48 %.

En el indicador, destaca la subida de ACS, del 1,63 %, y la fuerte caída de Acciona, del 7 %, después de que Tussen de Grachten BV, sociedad ligada a la familia Entrecanales Franco, haya colocado 1,65 millones de títulos de la compañía, lo que representa un 3 % del capital social, por un importe de unos 359 millones de euros.

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De los grandes valores, Inditex cae el 1 %; Iberdrola, el 0,34 %; BBVA, el 0,36 %; y Telefónica, el 0,37 %; mientras que Santander sube el 0,13 % y Repsol, el 0,19 %.

La Bolsa española ha alcanzado máximos este martes después de cerrar la víspera en los 19.982,6 puntos, su máximo histórico al término de una sesión, tras subir un 1,01 % en una jornada en la que el crudo se hundió más del 7 % ante la expectativa de nuevas negociaciones entre EE.UU. e Irán.

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Wall Street también acabó en verde, con subidas de más del 2 % en el tecnológico Nasdaq, mientras el mercado vuelve a mostrarse optimistas respecto a las empresas tecnológicas.

Justo este martes, los inversores estarán pendiente de SpaceX, la empresa aeroespacial y de IA de Elon Musk, que publica resultados.

Asimismo, el mercado estará atento a Palantir, que sube más del 15 % en las operaciones de después del cierre del Wall Street tras sorprender con sus cuentas.

A nivel geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, que decidió cancelar un "ataque masivo" inminente sobre Irán con el fin de llegar a un acuerdo de paz, advirtió de que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.

Fuentes diplomáticas iraníes desmintieron que mantengan negociaciones con Estados Unidos y advirtieron que, por ahora, solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.

En este contexto, y tras el desplome superior al 7 % de la víspera, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube este martes. Avanza el 0,80 %, hasta los 84,45 dólares el barril.

Mientras, en Asia, la Bolsa de Shanghái ha subido el 0,33 %; el Nikkei de Tokio, el 0,32 %; y el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, el 1,62 %.

Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong baja el 0,60 %.

Los futuros de Wall Street adelantan a esta hora ganancias de entre el 0,20 % en el caso del Dow Jones de Industriales y del 0,40 % para el Nasdaq, en una jornada en la que en Estados Unidos se conocerá la balanza comercial de junio y la encuesta de vacantes de empleo JOLTS.

En otros mercados, el euro cae y se cambia a 1,151 dólares, mientras que Fráncfort ha abierto con un alza del 0,86 %; Milán, del 0,80 %; París, del 0,53 %; y Londres, del 0,45 %.

El oro, por su parte, sube el 0,19 %, hasta los 4.061,99 dólares, y el bitcóin, el 0,09 %, hasta los 63.526,3 dólares. EFE

(Foto)(Vídeo)

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