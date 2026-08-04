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El Gobierno pide la dimisión de Ayuso por el ático de Chamberí y afea el "silencio atronador" de Feijóo

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica en torno a la compra por parte del Gobierno regional de un ático de "lujo" en el distrito de Chamberí, y ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "silencio atronador" sobre este asunto.

"Yo creo que el tiempo de las explicaciones ya ha pasado. La señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir", ha sostenido Saiz en declaraciones a los medios este martes.

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Asimismo, la ministra ha asegurado que le "llama poderosamente la atención el silencio atronador del señor Feijóo en esta cuestión" y ha defendido que reforzar los servicios públicos y afrontar las consecuencias de los incendios no pasa por este tipo de operaciones inmobiliarias.

"Fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida", ha afirmado.

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La polémica surge después de que la Comunidad de Madrid confirmara la adquisición de un ático de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí para que Ayuso lo utilizara como oficina temporal durante la reforma de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Tras las críticas de la oposición, la presidenta madrileña anunció este domingo que el inmueble se pondrá finalmente a la venta, junto con otros cuatro activos, y aseguró que los más de 20 millones de euros que espera obtener se destinarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

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EuropaPress

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