Von der Leyen responde a Sánchez que la UE debe "hacer más" en las fronteras y aboga por "rigurosa vigilancia"

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la crisis migratoria registrada en Ceuta por las llegadas desde Marruecos demuestra que la Unión Europea debe "hacer más" para reforzar sus fronteras en los puntos críticos, con una "vigilancia estrecha" y "el uso de barreras físicas cuando sea necesario".

"Este incidente deja claro que debemos hacer más para reforzar nuestras fronteras en los puntos críticos, tanto mediante una vigilancia rigurosa como mediante el uso de barreras físicas cuando sea necesario", sostiene la conservadora alemana en una carta dirigida al presidente del Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que evita pronunciarse sobre las críticas de Sánchez por la falta de solidaridad de otros socios europeos.

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Von der Leyen sí deja claro, no obstante, que la UE "no aceptará entradas ilegales" ni "ningún intento de utilizar la migración irregular como instrumento de presión contra un Estado miembro", y recalca que la protección de los límites fronterizos del bloque constituye una "responsabilidad europea compartida", ya que "solo juntos" es posible "preservar la integridad del espacio Schengen".

EL SISTEMA DE RETORNOS HA FUNCIONADO

Además, agradece la misiva remitida por el presidente del Gobierno y le felicita por la "rápida gestión" de los retornos de quienes "entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos". "Las autoridades españolas y marroquíes gestionaron la situación de manera eficiente y eficaz", afirma la presidenta comunitaria, quien destaca que esa actuación permitió evitar movimientos posteriores hacia la Península y el resto de Europa y contribuyó a prevenir una pérdida "trágica e innecesaria" de más vidas.

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"A medida que se han desarrollado los acontecimientos y gracias a una actuación decidida, se ha restablecido el orden y el sistema de retornos ha funcionado. Esto demuestra que contamos con un sistema sólido para proteger la seguridad y la soberanía de Europa", afirma la presidenta de la Comisión, que reclama concentrar los esfuerzos en prevenir las llegadas irregulares, fortalecer la cooperación con terceros países, implantar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico de migrantes y reforzar las devoluciones a los países de origen.

La dirigente comunitaria celebra asimismo las medidas disuasorias adoptadas por el Gobierno español para impedir nuevos cruces, entre ellas el refuerzo de la vigilancia de la frontera marítima, y reivindica que la migración supone "un desafío europeo que requiere una respuesta europea" en la que la solidaridad resulta "fundamental".

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"Desde el primer momento, la Comisión ofreció apoyo de la Unión Europea, tanto financiero como operativo. Ese apoyo puede ayudar a España a afrontar este desafío y sus posibles consecuencias. Frontex está preparada para reforzar su presencia en Ceuta y en otras zonas de las fronteras exteriores cuando sea necesario. Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) también están preparadas para prestar apoyo si usted lo considera necesario", añade.

MARRUECOS, "SOCIO ESTRATÉGICO"

La presidenta de la Comisión define además a Marruecos como un "importante socio estratégico", especialmente en la lucha contra el tráfico de migrantes y la inmigración irregular, y asegura que Bruselas trabaja con Rabat en una cooperación "más estructurada y orientada al futuro", con el objetivo de mejorar la gestión fronteriza, los mecanismos de detección temprana y el apoyo técnico y financiero de la UE, especialmente en lo relativo a Ceuta y Melilla.

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De la misma forma, sostiene que la cooperación con los países de origen y tránsito debe ir "más allá de la mera gestión migratoria" para contribuir a generar oportunidades que reduzcan los incentivos para emprender estas rutas. "Debemos tomar este reciente incidente como un impulso para evaluarlo y extraer las lecciones que toda Europa puede aprender, de modo que juntos podamos mejorar nuestra resiliencia, preparación y capacidad de respuesta", ha señalado.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS

Un "primer paso de ese proceso" será, según reconoce, la reunión extraordinaria que celebrarán este martes los ministros de Interior de la UE para hacer balance de la crisis y coordinar una respuesta común del bloque, después de que este lunes los embajadores de los Veintisiete examinen previamente la evolución de la situación.

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"Creo que ello nos ayudará a avanzar hacia un debate estratégico entre los dirigentes en el próximo Consejo Europeo, donde tendremos la oportunidad de evaluar estas acciones", ha zanjado Von der Leyen.