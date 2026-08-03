Un atropello interrumpe la circulación de 6 líneas de Rodalies entre Barcelona y Tarragona

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Barcelona, 3 ago (EFE).- El atropello de una persona por un tren ha interrumpido esta mañana la circulación entre Cunit y Sant Vicenç de Calders, en la provincia de Tarragona, lo que afecta a los trenes de la línea R2 Sud de Rodalies y a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, por los que circulan también trenes de media distancia entre Barcelona y Tarragona.

Según informa Adif, el accidente se ha producido en un punto no autorizado de paso de las vías.

Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del Plan Ferrocat a raíz del accidente.

Renfe ha informado de que se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre estas estaciones. EFE