Tráfico intensifica los controles de velocidad, presente en uno de cada cinco accidentes

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Madrid, 3 ago (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará esta semana los controles de velocidad, en una campaña de vigilancia que se extenderá hasta el domingo con el objetivo de reducir los accidentes ocasionados por ese factor, presente en uno de cada cinco siniestros mortales.

Precisamente, en coincidencia con esta campaña, Tráfico pone en marcha cinco nuevos puntos de control de velocidad: uno fijo en Soria en la CL-101; dos tramos bidireccionales en Segovia en la N-110 y en Albacete en la CM-412, según ha informado este lunes la DGT.

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Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las Policías autonómicas y locales que quieran sumarse a la campaña vigilarán el exceso de velocidad de los conductores, según la DGT, que recuerda que pisar el acelerador incidió "de manera determinante" en 307 siniestros mortales en 2024, es decir, en el 22 % del total.

La campaña se pone en marcha en un periodo en el que confluyen desplazamientos de largo recorrido y trayectos cortos propios del verano.

Tráfico explica que los conductores que rebasen los límites permitidos en las vías - de 120 km/h en autopistas y autovías y 90 km/h en carreteras convencionales- recibirán la correspondiente notificación del radar antes de ser denunciados y sancionados con multas que varían entre 100 y 600 euros.

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La vigilancia se incrementará también en el ámbito urbano, donde la normativa se ajusta al tipo de vía: límites de 20 km/h en vías de plataforma única de calzada y acera, de 30 km/h en vías de un solo carril por sentido y de 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido y travesías.

Según recalca Tráfico, el 60 % de los conductores españoles reconoce haber circulado deliberadamente por encima de los límites permitidos en carreteras convencionales.

Casi la mitad de los encuestados admiten hacerlo en vías urbanas y más del 60 % lo hacen en autopistas y autovías.

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) estima que reducir la velocidad media 1 km/h "permitiría evitar más de 2.200 fallecimientos al año en las carreteras de la Unión Europea".

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Por el contrario, un aumento en 10 km/h incrementa un 220 % el riesgo de siniestro mortal.EFE