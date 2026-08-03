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Robles advierte que "Ceuta y Melilla no se tocan" y exige a Marruecos que investigue

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Zaragoza, 3 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este lunes al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Durante su visita al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), con sede en la Base Aérea de Zaragoza, Robles ha asegurado que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas.

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La ministra ha reclamado a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes y ha garantizado que todas las personas que hayan entrado de forma irregular en España "van a ser devueltas siempre con arreglo a la legalidad".

"Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final" para esclarecer lo sucedido, ha dicho en declaraciones a los medios, al considerar que "quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades".

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Robles también ha reprochado que se utilice a menores y a otras personas, "echándoles a la muerte" mediante engaños difundidos en las redes sociales.

A su juicio, los responsables son quienes organizan estas actuaciones y hacen creer a los migrantes que pueden acceder de forma irregular a España.

La titular de Defensa ha insistido en que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan".

En este sentido, ha garantizado que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar".

Preguntada por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó al Ministerio del Interior de la posible llegada masiva de migrantes, Robles ha eludido responder de forma directa y se ha limitado a destacar que los profesionales del CNI, el CIFAS y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan "un trabajo excepcional", por lo que ha rechazado entrar en un debate sobre su actuación. EFE

(Foto)

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