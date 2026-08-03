Realizadas 22 autopsias de fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta

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Ceuta, 3 ago (EFE).- Los equipos forenses han realizado ya la autopsia a 22 de los migrantes fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta de miles de personas que se produjo el pasado jueves, mientras la Guardia Civil continúa con el proceso de identificación de los muertos, - 72 según la Delegación del Gobierno y 88 según el Gobierno ceutí- que han sido recogidos del mar.

Fuentes del instituto armado han indicado que los cadáveres están siendo trasladados a las dependencias del Hospital Militar de O'Donnell, donde es continua la presencia de coches fúnebres transportando cuerpos que son localizados en el entorno de la frontera.

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La gran mayoría de los fallecidos murieron ahogados y otros aplastados, según los primeros indicios, si bien estos aspectos deben ser confirmados por la autopsia en la que trabajan varios expertos forenses, han indicado las fuentes.

Paralelamente, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está llevando a cabo un complicado trabajo para proceder a la identificación de los cuerpos, cotejando los datos con las denuncias públicas y fotografías que muchos familiares han trasladado a los medios de comunicación o a las redes sociales.

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Este servicio está aplicando tecnología satelital pionera para reforzar estas tareas de identificación, según ha informado la Guardia Civil.

Los especialistas del SECRIM de la Guardia Civil han puesto en marcha sobre el terreno una tecnología propia que permite enviar huellas dactilares vía satélite al instante y sin necesidad de cobertura convencional. EFE

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(vídeo)