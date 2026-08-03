Marina Mercante pide extremar precauciones durante la observación del eclipse en el mar

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Madrid, 3 ago (EFE).- La dirección general de la Marina Mercante ha aconsejado extremar las precauciones para la observación del eclipse del 12 de agosto desde embarcaciones en el mar y recomienda que el regreso a los puntos de amarre se haga de forma escalonada y ordenada.

Las recomendaciones, recogidas en una resolución de Marina Mercante, son de aplicación a las aguas adyacentes a las costas de A Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Bilbao, Castellón, Valencia, Tarragona y Baleares, las zonas costeras en las que se verá el eclipse, y para los clubes náuticos y marinas de ese mismo entorno.

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Recuerda que es obligatorio para los barcos mantener la escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que se pueda hacer llegar por esta vía.

Además, alerta de la reducción progresiva de la luminosidad ambiental y de la posible concentración de barcos en algunas zonas costeras.

Marina Mercante recuerda que las embarcaciones no podrán llevar a bordo un número de personas superior al máximo permitido en sus certificados

Pide a los clubes náuticos y marinas que refuercen y regulen la gestión de las entradas y salidas de embarcaciones, especialmente en las franjas horarias en las que se prevea una elevada concentración de movimientos, para preservar la seguridad de la navegación y garantizar la fluidez del tráfico en los accesos a puertos deportivos y marinas.

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La resolución aconseja planificar previamente el rumbo, la duración de la navegación y el punto de observación elegido así como consultar la información meteorológica actualizada e informar a familiares o personas de contacto de la zona prevista de navegación y de la hora estimada de regreso.

Igualmente, considera necesario comprobar previamente el correcto funcionamiento de las luces de navegación y mantenerlas encendidas siempre que las condiciones de visibilidad así lo aconsejen y que los patrones se aseguren de que su embarcación resulte claramente visible para el resto del tráfico marítimo.

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El fondeo habrá de hacerse, en su caso, fuera de canales de navegación, zonas de maniobra portuaria, áreas de fondeo comercial, accesos a puertos y demás zonas donde puedan interferir con el tráfico marítimo. EFE