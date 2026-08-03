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Marina Mercante pide extremar precauciones durante la observación del eclipse en el mar

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Madrid, 3 ago (EFE).- La dirección general de la Marina Mercante ha aconsejado extremar las precauciones para la observación del eclipse del 12 de agosto desde embarcaciones en el mar y recomienda que el regreso a los puntos de amarre se haga de forma escalonada y ordenada.

Las recomendaciones, recogidas en una resolución de Marina Mercante, son de aplicación a las aguas adyacentes a las costas de A Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Bilbao, Castellón, Valencia, Tarragona y Baleares, las zonas costeras en las que se verá el eclipse, y para los clubes náuticos y marinas de ese mismo entorno.

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Recuerda que es obligatorio para los barcos mantener la escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que se pueda hacer llegar por esta vía.

Además, alerta de la reducción progresiva de la luminosidad ambiental y de la posible concentración de barcos en algunas zonas costeras.

Marina Mercante recuerda que las embarcaciones no podrán llevar a bordo un número de personas superior al máximo permitido en sus certificados

Pide a los clubes náuticos y marinas que refuercen y regulen la gestión de las entradas y salidas de embarcaciones, especialmente en las franjas horarias en las que se prevea una elevada concentración de movimientos, para preservar la seguridad de la navegación y garantizar la fluidez del tráfico en los accesos a puertos deportivos y marinas.

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La resolución aconseja planificar previamente el rumbo, la duración de la navegación y el punto de observación elegido así como consultar la información meteorológica actualizada e informar a familiares o personas de contacto de la zona prevista de navegación y de la hora estimada de regreso.

Igualmente, considera necesario comprobar previamente el correcto funcionamiento de las luces de navegación y mantenerlas encendidas siempre que las condiciones de visibilidad así lo aconsejen y que los patrones se aseguren de que su embarcación resulte claramente visible para el resto del tráfico marítimo.

El fondeo habrá de hacerse, en su caso, fuera de canales de navegación, zonas de maniobra portuaria, áreas de fondeo comercial, accesos a puertos y demás zonas donde puedan interferir con el tráfico marítimo. EFE

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