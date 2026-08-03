Las Lynx sella su décima victoria seguida y siguen volando junto a las Dream

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Chicago (EE.UU.), 2 ago (EFE).- Las Minnesota Lynx sellaron este domingo su décima victoria consecutiva para confirmarse como sólidas líderes del Oeste de la WNBA, en la que las Atlanta Dream aceleraron en el Este con una racha de cinco triunfos seguidos, el último de ellos a costa de las Seattle Storm de la española Awa Fam.

Las Lynx doblegaron 108-100 a las Indiana Fever pese a los 37 puntos de Kelsey Mitchell y al doble doble de 19 puntos y diez asistencias de Caitlin Clark.

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Olivia Miles (28 puntos) y Courtney Williams (27) fueron las mejores de las Lynx, que tienen un balance de 25-6 y están por delante de Las Vegas y de unas Golden State Valkyries que ganaron este domingo por 96-79 a las Toronto Tempo.

La española María Conde metió diez puntos, capturó cinco rebotes y repartió cinco asistencias.

En el Este, las Dream mandan con un balance de 18-10, por delante de las Fever (19-11).

La temporada regular de la WNBA se disputa hasta el 24 de septiembre, antes del arranque de los 'playoffs'. EFE