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La incapacidad temporal crece en todas las CCAA y la salud mental aumenta su peso

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València, 3 ago (EFE).- La incapacidad temporal (IT) sigue creciendo en todas las comunidades autónomas, aunque con distinta intensidad y las bajas de larga duración son el principal factor de este aumento, con la salud mental como una de las patologías cuyo peso más aumenta desde 2018.

Así lo reflejan una serie de fichas con información regional sobre los procesos de incapacidad temporal (IT) en cada una de las comunidades autónomas correspondientes a 2024 y publicadas por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que muestran que en 2024 el porcentaje de jornadas laborales potenciales perdidas se situó en el 5,94 % en media nacional.

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El incremento nacional de la IT se situó en el 44 % y, por regiones, el menor incremento del 31 % se registró en Baleares, mientras que Canarias y Galicia experimentaron el mayor incremento del 64 %, respecto de 2018. En todas las comunidades crecen la repetición de procesos, las bajas de larga duración y las patologías de difícil objetivación como las algias y la salud mental.

Estas dos patologías concentran la mitad del indicador de incapacidad temporal. Su peso conjunto supera el 55 % en Canarias, Asturias, Galicia, Cataluña y País Vasco; en Canarias representan el 57 % del indicador, en Asturias el 56,6 %, en Galicia el 56,2 % y en País Vasco y Cataluña el 55,5 %. La salud mental es la categoría que más crece y su contribución al indicador de IT aumenta hasta el 130 % en algunas comunidades.

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Navarra y Cataluña encabezan la incidencia por cada mil trabajadores, seguidas de País Vasco y Baleares, sin embargo, Canarias y Galicia registran mayor indicador de ausencias por IT con una incidencia inferior. La comparación confirma que la frecuencia de entrada en IT no basta para explicar las jornadas perdidas, sino que la duración de los procesos tiene un papel importante, señala el estudio.

En cuanto a la prevalencia, Canarias, Galicia, Cantabria, País Vasco, Murcia y Asturias presentan las mayores prevalencias al cierre del año, y Madrid, Baleares y La Rioja se sitúan por debajo de la media.

En prácticamente todas las comunidades las bajas de más de un año representan únicamente entre un 3 % y un 6 % de los procesos, pero concentran aproximadamente entre una cuarta parte y un tercio de todas las jornadas perdidas y explican alrededor del 35 %-40 % del crecimiento de las ausencias de IT desde 2018.

La larga duración en cambio es el factor que mejor distingue a las comunidades de mayor impacto en sus tasas de incapacidad temporal. Canarias y Galicia combinan niveles elevados de jornadas perdidas, prevalencia general y prevalencia de procesos de más de 365 días.

También las bajas de corta duración (menos de 3 días) han aumentado considerablemente en todas las comunidades, desde Castilla-La Mancha, con un incremento del 152 %, hasta Navarra con un 63,5 %.

El colectivo de trabajadores que repite bajas oscila entre el 8 % y el 24 % según la comunidad, pero explica del 50 % al 78 % de los procesos y entre el 47 % y el 73 % de las jornadas perdidas. Las comunidades con un patrón más intenso de repetición son Navarra, Cataluña y País Vasco y, en el otro extremo, Extremadura registra el valor más bajo.

Del total de procesos finalizados de más de un año, el porcentaje de bajas que finalizan en incapacidad permanente se ha reducido respecto a 2018 en todas las comunidades. Cantabria presenta la mayor proporción de procesos de más de 365 días finalizados con aprobación de incapacidad permanente, y Cataluña y Andalucía también se sitúan por encima de la media española, en tanto que Navarra registra el valor más bajo, seguida de Asturias, Aragón y Castilla y León. EFE

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