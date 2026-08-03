La Cámara de Comercio pide ayudas para empresas y autónomos por la crisis de Ceuta

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Ceuta, 3 ago (EFE).- La Cámara de Comercio de España ha reclamado este lunes ayudas por parte del Estado para las empresas y los autónomos de la ciudad que no pudieron abrir sus negocios o acudir a sus trabajos durante los días 30 y 31 de julio por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

En un comunicado, la Cámara de Comercio de España ha mostrado su respaldo “de forma firme y decidida” al Pleno de la Cámara de Comercio de Ceuta que, reunido en sesión extraordinaria, ha analizado la grave situación que atraviesa la ciudad y sus consecuencias para las empresas, la ciudadanía y la imagen exterior de Ceuta.

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La Cámara ha hecho un llamamiento para tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la normalidad comercial y la recuperación económica de la ciudad.

El organismo reitera su apoyo a las empresas, a los autónomos y a la sociedad ceutí, convencida de que, como en ocasiones anteriores, volverá a demostrar su capacidad para ayudar a las empresas a superar esta situación y recuperar la normalidad.

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Además, junto con la red cameral reafirman su compromiso con las empresas que desarrollan su actividad en Ceuta, trasladando un mensaje de confianza que contribuya a reforzar la imagen de la ciudad como entorno seguro para vivir, invertir y desarrollar actividad empresarial.

“Ceuta cuenta con un tejido económico dinámico, una posición geoestratégica de gran relevancia y oportunidades de crecimiento que deben seguir proyectándose con claridad hacia el exterior”, ha dicho antes de añadir que lo “esencial es transmitir un mensaje de fortaleza, estabilidad y compromiso con el desarrollo económico de la ciudad, en respaldo de un empresariado”. EFE

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