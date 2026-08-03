La Cámara de Comercio de España pide ayudas a empresas y autónomos ante crisis migratoria

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Madrid, 3 ago (EFE).- La Cámara de Comercio de España ha trasladado su apoyo a empresas y autónomos de Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha pedido la puesta en marcha de las medidas necesarias para garantizar su seguridad, su normalidad comercial y su recuperación económica.

En un comunicado remitido a los medios este lunes, la Cámara de Comercio insiste en que "Ceuta cuenta con un tejido económico dinámico, una posición geoestratégica de gran relevancia y oportunidades de crecimiento que deben seguir proyectándose con claridad hacia el exterior".

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Por ello, considera "esencial" transmitir un mensaje de fortaleza, estabilidad y compromiso con el desarrollo económico de la ciudad, además de respaldar a un empresariado que continúa trabajando con responsabilidad, esfuerzo y una firme vocación de futuro. EFE