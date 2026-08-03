Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La belleza y la artesanía de la rafia resisten al paso del tiempo

Guardar

María Muñoz Rivera

Madrid, 3 ago (EFE).- Capazos, alpargatas, sombreros o sandalias confeccionados con fibras vegetales como la rafia reaparecen cada verano como si fueran ajenos al paso del tiempo. Ahora encuentran un nuevo impulso en un momento en el que la artesanía y los materiales naturales vuelven a despertar interés entre consumidores y diseñadores.

PUBLICIDAD

"Su fortaleza está precisamente en que nunca han intentado seguir una moda. Son materiales honestos, ligados a la naturaleza y a una forma de vida que hoy resulta más relevante que nunca", explica a Efe Jordi Pons, tercera generación de la firma catalana Toni Pons, un referente en productos realizados a partir de estos materiales.

La rafia, originaria principalmente de Madagascar y otras regiones tropicales de África, se utilizó durante generaciones para elaborar cestas, tejidos o cuerdas. Con el tiempo, junto al esparto y el yute, pasó a formar parte de la tradición artesanal mediterránea hasta convertirse en uno de los materiales más representativos del verano.

PUBLICIDAD

"Vivimos rodeados de productos cada vez más tecnológicos y efímeros, y las fibras naturales aportan algo difícil de replicar: textura, autenticidad y emoción. Al final, lo verdaderamente atemporal no pasa de moda", añade Pons.

El empresario considera que el éxito de la rafia o el yute reside en ofrecer aquello que resulta cada vez más difícil de encontrar en una producción dominada por la rapidez y la estandarización.

Las grandes firmas parecen haber asumido esa idea. Cada primavera-verano, marcas de lujo y enseñas de moda recuperan bolsos, sandalias o sombreros elaborados con fibras vegetales, reinterpretando un lenguaje artesanal que conecta con el imaginario del Mediterráneo y las vacaciones.

En ese recorrido, la alpargata representa uno de los mejores ejemplos de cómo un objeto nacido para el trabajo cotidiano ha terminado conquistando las pasarelas internacionales.

"La alpargata nunca cambió su esencia; lo que cambió fue la mirada hacia ella", afirma Pons. "Las grandes casas de moda descubrieron que detrás de este calzado había una combinación extraordinaria de tradición, comodidad y elegancia natural", añade.

Fundada en 1946, Toni Pons ha convertido ese calzado en el eje de una empresa que mantiene buena parte de su producción artesanal. Para Jordi Pons, la calidad continúa apreciándose donde siempre, en los detalles que perduran más allá de la usabilidad y del paso del tiempo.

Así es como una pieza de rafia de calidad "se percibe en la selección de las fibras, en el trenzado, en la construcción de la suela, en los acabados y, sobre todo, en cómo envejece la pieza", desgrana.

"Una buena alpargata no solo se ve bien el primer día; mejora con el uso y acompaña durante años", ejemplifica.

Esta forma de fabricar ha recuperado valor en una industria marcada por las producciones masivas de moda rápida. El consumidor ya no busca únicamente diseño o precio; también quiere conocer el origen de aquello que compra.

"Detrás de cada producto artesanal hay una historia, una persona y un conocimiento acumulado durante generaciones. Hoy la gente quiere saber quién ha hecho lo que compra, cómo se ha fabricado y qué valores hay detrás", indica.

"Descubrir que ya existían sandalias vegetales hace más de seis mil años te hace sentir parte de una historia mucho más grande que una empresa familiar. Nuestro trabajo consiste también en preservar y reinterpretar un patrimonio cultural que ha acompañado a las personas durante milenios", subraya.

La recuperación de estos materiales coincide, además, con un consumidor cada vez más interesado por la autenticidad y la sostenibilidad.

"Cuando alguien elige una pieza de rafia o yute no está comprando únicamente un producto; está comprando una sensación de vacaciones, naturaleza, Mediterráneo, tiempo al aire libre y bienestar".

Pons considera que esa búsqueda de productos con identidad explica también el renovado interés por los oficios tradicionales. "Las nuevas generaciones valoran la autenticidad, la trazabilidad y los productos con propósito. Ya no buscan únicamente qué compran, sino por qué lo compran".

Mientras otras tendencias aparecen y desaparecen al ritmo de las temporadas, las fibras vegetales regresan cada verano recordando que, en la moda, algunas historias se escriben con las mismas manos desde hace siglos.

Como resume Jordi Pons, "en un mundo que cambia constantemente, la belleza de lo auténtico sigue siendo irresistible". EFE

1011921

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022908885, 8022559311)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Letizia inaugura su verano en Mallorca con un estreno de Carolina Herrera y un guiño al cine español

La reina ha reaparecido en el Atlàntida Mallorca Film Fest con un nuevo vestido de la firma venezolana y da el pistoletazo de salida a la agenda oficial de la Familia Real en Marivent

La reina Letizia inaugura su verano en Mallorca con un estreno de Carolina Herrera y un guiño al cine español

Alexandre Olmos, experto en longevidad, sobre la hinchazón después de comer: ”Que sea frecuente no significa que sea aceptable”

El doctor Olmos propone dejar a un lado los protectores gástricos y buscar la causa subyacente de la hinchazón

Alexandre Olmos, experto en longevidad, sobre la hinchazón después de comer: ”Que sea frecuente no significa que sea aceptable”

El calor intenso da un respiro a la península y Baleares pero arrecia en Canarias: la Aemet activa en nivel rojo por “peligro extraordinario” con máximas de 40ºC

Este lunes, salvo en el archipiélago canario, los termómetros se mantendrán por debajo de los 40 grados de forma generalizada

El calor intenso da un respiro a la península y Baleares pero arrecia en Canarias: la Aemet activa en nivel rojo por “peligro extraordinario” con máximas de 40ºC

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cómo planear una escapada de última hora en verano: los trucos para viajar más barato

Comparadores, navegación privada, trenes nocturnos y alojamientos alternativos pueden ayudarte a reducir el coste de una escapada

Cómo planear una escapada de última hora en verano: los trucos para viajar más barato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino