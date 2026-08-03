La 44 Copa del Rey Mapfre pone a prueba a los campeones del mundo de ORC y ClubSwan

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Palma, 3 ago (EFE). - La 44 Copa del Rey Mapfre arrancará este martes en el Real Club Náutico de Palma con la expectación de reunir nuevamente a las mejores embarcaciones del mundo, en la regata que supondrá el primer reto para los nuevos campeones del mundo de ORC y ClubSwan.

Uno de los mayores alicientes, como es habitual, será la presencia del rey Felipe VI a bordo del Hispania, el nuevo barco de la Armada Española con el que competirán en la clase Abanca ORC 0, después de su título en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona.

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Equipos como el Katara del argentino Julián Somodi, vigente campeón del mundo de ORC B; el Robe da Mat del italiano Luigi Buzzi, vigente campeón del mundo en ORC C; o los monotipos de ClubSwan 42 Pez de Abril de José María Meseguer y el Nadir de Pedro Vaquer estarán presentes en la bahía de Palma.

Por otra parte, estarán los defensores de título de la pasada edición como el Estrella Damm Sailing Team en Racing ORC A, de Nacho Montes y Rolf Maur; el Project Work de Antonio Porres en Azulmarino ORC C; o el Balearia Team RCNP en la Balearea Women's Cup.

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La competición reunirá a tripulaciones de 19 nacionalidades y distribuirá a la flota en seis clases: cuatro competirán en tiempo compensado (Abanca ORC 0, Sail Racing ORC A, Uber ORC B y Azulmarino ORC C) y dos en tiempo real (ClubSwan 42 y Balearia Women's Cup).

El programa deportivo, como es habitual, contempla un máximo de ocho pruebas para las clases ORC y ClubSwan 42 entre las que se incluye una regata costera, prevista para el primer o segundo día de regatas.

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Además, la Balearia Women's Cup comenzará el miércoles en un formato Round Robin, en el que los equipos irán rotando a bordo de los seis barcos de la flota hasta completar el cruce entre todos, y los seis mejores lucharán por el título en una Medal Race prevista para el sábado.

Desde este martes a las 12:00, hora prevista para el inicio de la primera prueba, la bahía de Palma acogerá a los prácticamente 100 equipos que lucharán por alzarse con el prestigioso título de la Copa del Rey Mapfre. El ganador se sabrá el sábado.EFE

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