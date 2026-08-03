Junts per Catalunya se incorpora al Partido Demócrata Europeo

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Barcelona, 3 ago (EFE).- Junts per Catalunya se ha incorporado oficialmente al Partido Demócrata Europeo (PDE/EDP), una familia política "centrista y con un fuerte compromiso con los derechos civiles y sociales", según ha destacado la formación que preside Carles Puigdemont en un comunicado.

Con su adhesión, Junts espera reforzar su proyección internacional y su capacidad de incidencia en los debates que marcarán el futuro de la Unió Europea, añade el comunicado.

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Históricamente, la antigua Convergència había pertenecido al grupo de los liberales europeos (ALDE), pero en 2018 -en plena resaca del proceso independentista que culminó con el referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017- su formación heredera, el PDeCAT, fue expulsada del grupo, del que también formaba parte Ciudadanos (Cs).

Junts, que pone así fin a su aislamiento internacional, considera que con su incorporación al Partido Demócrata Europeo consolida su "voluntad de trabajar desde la centralidad por una Europa más democrática, más federal y más respetuosa con la diversidad nacional".

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El Partido Demócrata Europeo, según señala Junts en su comunicado, ha dado la bienvenida a la formación de Puigdemont, con la que coincide en "valores y principios".

Junts pone de relieve que el PDE defiende "una Europa construida sobre la integración europea, el federalismo y el respeto a la diversidad territorial, lingüística y cultural, con el convencimiento de que una Europa más fuerte es aquella que reconoce y protege las identidades que la conforman". EFE

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