Junqueras urge a resolver la crisis humanitaria en Ceuta y pide responsabilidad a la UE

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha urgido este lunes a resolver en primera instancia la crisis humanitaria en Ceuta: "Hay docenas de personas que se mueren y miles de personas que necesitan agua. Lo primero es esto", y también ha pedido más responsabilidad a toda la UE.

En una entrevista a Europa Press, ha manifestado que pedir dimisiones no es lo que realmente contribuye a resolver los problemas, y que lo primero es atajar la cuestión humanitaria porque "no se puede ser insensible a la muerte de personas".

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Tras ello, Junqueras ha argumentado que sobre la mesa está el debate sobre la eficacia del control de la frontera, "y los que tienen la obligación de controlarla deberían hacer mejor su trabajo".

POR QUÉ NO HABÍA BOYAS

También ha cuestionado que ahora se considere parte de la solución poner boyas: "Es increíble que tengas que esperar a que mueran docenas de personas ahogadas para aplicar una solución que ahora parece que es facilísima de aplicar".

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"Si resulta que una parte de la solución es poner unas boyas, ¿cómo es que nos han puesto las boyas hasta ahora?", ha añadido.

OTROS GOBIERNOS

Para Junqueras, en esta crisis humanitaria "alguien debía de saber alguna cosa" en el país de origen si hay un movimiento de miles de personas, además de apuntar que alguna responsabilidad deben de tener algunos gobiernos del mundo, ha dicho sin especificar.

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"Alguna responsabilidad deben de tener algunos gobiernos del mundo. Hay gente que dice que aquí había diversos gobiernos interesados en una imagen de desgaste; quizá sí", ha apuntado.

EUROPA AYUDÓ EN LAMPEDUSA

Además, ha lamentado que países como Italia se escandalicen por lo que ocurre en España y quieran poner restricciones a la movilidad de las personas cuando tuvieron "una crisis parecida o más grave en Lampedusa hace unos años y toda Europa se volcó a ayudar".

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En 2023 "el Papa de Roma visitó Lampedusa, en un acto de solidaridad humana con las personas migrantes y de solidaridad con las personas que los acogían", ha añadido.

UN MODELO ECONÓMICO EFICIENTE

El líder de ERC también ha querido enfatizar la importancia de abordar este fenómeno desde un modelo económico eficiente, que funcione y que conlleve actividades que generen valor añadido, algo que defiende que vale para Catalunya y para toda Europa.

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"Crecer sólo a partir de la incorporación de obra de muy baja calificación, que aporte muy poco valor añadido, es muy poco sostenible, y más en un país como Catalunya" donde una parte de las infraestructuras estaban pensadas para 6 millones de personas y no para 8 como tiene ahora, ha dicho.

UN RETO INTERNACIONAL Y ECONÓMICO

"Delegar las políticas migratorias a terceros países da a estos países la posibilidad de utilizar a estos migrantes como una herramienta de presión", ha dicho en referencia a Marruecos y otros países, como Turquía, Libia y Túnez.

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"La UE, en este sentido, también tendría que ser más responsable de lo que es", ha advertido.

Por ello, cree que lo que pasa en Ceuta supone un reto humanitario, de seguridad, de control, de solidaridad, de responsabilidad internacional y de modelo económico, y ve más útil afrontarlo desde este punto de vista que "desde la petición de dimisiones, los reproches y las amenazas".

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Al preguntársele si esto puede conllevar un crecimiento de la extrema derecha, ha concretado que estos partidos crece tanto en países donde hay inmigración como en países donde no hay, por lo que no considera que esto sea un motor del crecimiento de estas formaciones.

"El motor del crecimiento de la extrema derecha es el miedo, la frustración, y tenemos una sociedad con sectores que intentan inocularlo cada día", ha lamentado, y considera que los demócratas deben responder con soluciones, explicando a la sociedad que hay retos a los que se debe responder, y destacando que hay muchas otras cosas que funcionan bien.

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