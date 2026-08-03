Interceptados 26 inmigrantes en una patera frente a las costas de Cabrera

Guardar

Palma, 3 ago (EFE).- Un total de 26 inmigrantes han sido interceptados este lunes a 3,7 millas al sureste de la isla de Cabrera a bordo de una patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La localización de los inmigrantes, todos ellos de origen subsahariano, se ha efectuado a las 7:17 horas por parte del Servicio Marítimo Provincial y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, así como por Salvamento Marítimo.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, se han registrado 206 llegadas de pateras con 3.856 inmigrantes en situación irregular.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD