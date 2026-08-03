Incendio de Casas de Millán (Cáceres) se quedó a 11,5 kms del Parque Nacional de Monfragüe

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Plasencia, 3 ago (EFE).- El incendio forestal de Casas de Millán (Cáceres), que ha calcinado 1.352,22 hectáreas y obligó al desalojo de unas 800 personas, se quedó a 11,5 kilómetros del Parque Nacional de Monfragüe, según ha informado este lunes el Plan Infoex.

El incendio permanece estabilizado, sin frentes activos que favorezcan su avance, y continúa en nivel 0 al no existir riesgos para la población.

En la zona prosiguen las labores de refresco del perímetro y vigilancia para evitar posibles reactivaciones del fuego.

En estas tareas participan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural, un técnico de extinción y dos vehículos de maquinaria pesada.

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El incendio se originó el pasado sábado tras arder un camión en la autovía A-66 y obligó al desalojo preventivo de unos 800 vecinos de Casas de Millán y Grimaldo.

El domingo quedó estabilizado al cien por ciento y se desactivó el nivel 1 del Plan Infoex y del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex). EFE

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epd/csc/cc