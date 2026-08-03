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Grupos de cámara españoles e italianos tocarán obras de Arriaga a Kurtág en la Quincena

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San Sebastián, 3 ago (EFE).- Conjuntos de trío a quinteto españoles e italianos recorrerán el repertorio de autores de los siglos XVIII al XX como el vasco Juan Crisóstomo Arriaga o el húngaro Gyorgy Kurtág, en el Ciclo de Música de Cámara que inaugura este lunes la 87 Quincena Musical de San Sebastián.

Serán cuatro los conciertos que acogerá este ciclo, el último el 24 de agosto, todos en el claustro del Museo San Telmo, donde esta mañana lo ha presentado el director del festival, Patrick Alfaya, junto a una de las intérpretes que actuará esta noche, la violinista italiana Francesca Dego.

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En la presentación, Alfaya y la directora de San Telmo, Susana Soto, han anunciado además la celebración, por primera vez en el certamen clásico donostiarra, de dos charlas gratuitas este martes y el próximo jueves, en el salón de actos del museo, bajo el título 'Claves para el disfrute'.

Las sesiones serán impartidas por la crítica musical y profesora de Musikene María José Cano, quien ha avanzado que esta nueva iniciativa está pensada para explicar al público algunos aspectos de los conciertos programados y "hacer más enriquecedora su experiencia".

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Alfaya y Soto han dado cuenta asimismo de la donación que este año hace la Quincena a San Telmo, dentro de su acuerdo de colaboración, consistente en una serie de ocho dibujos de los años 60 de la artista bilbaína Mari Puri Herrero y su obra original para el cartel del festival de esta 87 edición.

Respecto al Ciclo de Música de Cámara, lo inaugurará esta noche "un trío de solistas de reconocido prestigio" que "se entienden muy bien juntos", según el director de la Quincena, que ha remarcado la sólida trayectoria internacional de sus tres componentes y "el imaginativo, diferente e incluso modernista" programa que han preparado para San Sebastián.

Se trata de Francesca Dego (violín), Alessandro Carbonare (clarinete) y Alessandro Taverna (piano) quienes ofrecerán un repertorio compuesto por piezas de Menotti, Stravinsky, Gershwin y Bartok.

La violinista y líder de la formación ha asegurado que el concierto mostrará a "cuatro autores muy diferentes pero con conexiones comunes con Estados Unidos", e influencias del folk, el jazz y la ópera. "Es un repertorio muy rico que habla directamente al corazón y al público le encantará", ha prometido Dego.

El ciclo continuará este martes con la actuación del Trío VibrArt, una agrupación integrada por los brillantes músicos formados en la escuela Reina Sofía y en Berlín Juan Floristán (piano), Miguel Colom (violín) y Fernando Arias (violonchelo), quienes ofrecerán un programa centrado en el primer romanticismo alemán, con piezas de Schubert, Beethoven y Mendelssohn.

El domingo 9 de agosto tomará el relevo en el claustro del antiguo convento donostiarra un habitual de la Quincena, el quinteto vasco especializado en interpretación histórica La Ritirata, que dedicará su recital al diálogo entre Boccherini y Arriaga.

El chelista Josetxu Obregón, los violinistas Hiro Kurosaki y Miriam Honata, el violista Daniel Lorenzo y el contrabajo Ismael Campanero iniciarán la velada con una refinada pieza del autor italiano afincado en Madrid para después dedicarse a Arriaga, con motivo del bicentenario de su muerte con apenas 20 años, y terminar con el famoso 'Fandango', de nuevo, de Boccherini.

El cuarto y último concierto del ciclo de cámara, estará protagonizado por el Cuarteto Quiroga, que también ha frecuentado la Quincena y en esta ocasión clausurará la sección con una curiosa propuesta a la que separa un siglo de diferencia.

Dos obras de la época adolescente de Arriaga, combinadas con otra compuesta más de cien años después por el húngaro György Kurtág, conforman el repertorio de esta última velada en el claustro, de la mano del cuarteto que fue Premio Nacional de Música 2018 integrado por los violinistas Aitor Hevia y Cibrán Sierra, Josep Puchades a la viola y Helena Poggio al violonchelo. EFE

(foto)

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