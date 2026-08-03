Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Gales, primera federación en retirar su apoyo a Infantino

Guardar

Londres, 3 ago (EFE).- La federación galesa se ha convertido en la primera en retirar de forma pública su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que este presentase un proyecto para vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados.

En un comunicado, la federación de Gales ha confirmado que retira su apoyo al actual presidente de la FIFA de cara a la reelección para el ciclo 2027-2031.

PUBLICIDAD

"Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero en un error que no podemos aceptar", dijo el organismo en un comunicado.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

PUBLICIDAD

El proyecto recibió el jueves un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarían en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Filetes de calabacín rebozados, una receta facilísima para disfrutar de esta verdura de una forma diferente

Acompañados de una salsa casera o una ensalada sencilla, estos filetes de calabacín son ideales para una cena ligera de verano

Filetes de calabacín rebozados, una receta facilísima para disfrutar de esta verdura de una forma diferente

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 agosto

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho

Juango Ospina, representante legal de los familiares del cirujano colombiano, comparte un mensaje en memoria de la víctima y reconoce que el caso marcó su vida “en lo profesional y en lo personal”

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino