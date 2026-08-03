El Sporting recupera efectivos en un entrenamiento con público en Mareo

Guardar

Gijón, 3 ago (EFE).- El Sporting de Gijón ha completado este lunes en Mareo su único entrenamiento a puertas abiertas de la semana, una sesión seguida en directo por un centenar de aficionados rojiblancos en la que el técnico Nicolás Larcamón ha podido contar con la práctica totalidad de la plantilla.

La única ausencia inicial ha sido la del central Pablo Vázquez, que se ha ejercitado en el gimnasio tras sufrir el pasado sábado en el amistoso ante la Gimnástica de Torrelavega un golpe en la zona lumbar, aunque su reincorporación al grupo se espera en los próximos días.

PUBLICIDAD

La principal novedad ha sido la presencia por primera vez sobre el césped junto al resto del grupo de Jorge Sáenz y Andrés Ferrari, que han seguido las pautas marcadas por el cuerpo médico y han participado de forma parcial, con trabajo en el gimnasio para completar la jornada.

El entrenamiento se ha cerrado con un partido a tres cuartos de campo en el que también han tomado parte con normalidad Mamadou Loum, Nacho Martín y el estadounidense Konrad de la Fuente, este último recién incorporado procedente del Lausana suizo que no llegó a entrar en la convocatoria del último amistoso por su escaso tiempo de trabajo con el grupo.

PUBLICIDAD

Hugo Guillamón y el citado Konrad, los dos últimos incorporados a la plantilla rojiblanca en este mercado, han realizado además ejercicio físico adicional una vez finalizada la sesión sobre el césped.

El único contratiempo lo ha protagonizado el extremo ruso Nikita Iosifov, que ha pedido asistencia médica por una molestia en el pie derecho hacia la mitad del entrenamiento y ha abandonado el césped por su propio pie con una leve cojera sin completar la sesión por precaución mientras los servicios médicos evalúan su evolución en las próximas horas.

PUBLICIDAD

El Sporting regresará a los entrenamientos este martes con una doble sesión programada en Mareo, y entre medias la presentación oficial de los nueve fichajes del mercado de verano, en un acto especial en El Molinón al que podrán acudir los aficionados rojiblancos a partir de las 14:20 horas. EFE

dsl/rm/og