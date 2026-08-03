El Racing hace oficial el traspaso de Suleiman al Slovan Bratislava

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Santander, 3 ago (EFE).- El Racing ha oficializado este lunes el traspaso del extremo gambiano Suleiman Cámara al Slovan Bratislava, equipo que actualmente disputa la fase previa de la Liga de Campeones bajo las órdenes del exfutbolista de Barcelona y Manchester City, Yaya Touré.

El atacante, de 24 años, cierra así una etapa de dos temporadas en el club cántabro, periodo en el que sumó siete goles y cinco asistencias, además de proclamarse campeón de la Segunda División y lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol español la pasada campaña.

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A través de un comunicado oficial, la entidad ha agradecido al jugador "su compromiso y esfuerzo, tanto dentro como fuera del campo", al tiempo que le ha deseado el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales. EFE