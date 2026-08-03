El PP ve a Sánchez como primer responsable de la crisis en Ceuta y pide saber qué falló en la colaboración con Marruecos

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "principal responsable" de la crisis migratoria en Ceuta, evitando criticar el papel de Marruecos, si bien ha exigido saber qué "falló en la coordinación" con el país magrebí.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Tellado ha insistido en achacar lo que ha definido como la "gran invasión" de la ciudad autónoma a la "negligencia cronificada y continuada" de Sánchez en política migratoria, de seguridad y exterior y se ha afanado en recalcar que, por mucho que el Gobierno diga lo contrario, la "normalidad" no ha vuelto Ceuta.

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En este contexto, ha recriminado a Sánchez que este sábado iniciara sus vacaciones de verano en Lanzarote, un día después de visitar la ciudad autónoma, y que en Moncloa desoyeran las advertencias sobre el incremento del flujo de entradas a Ceuta que desde el lunes pasado venía realizando el presidente de la ciudad autónoma, el 'popular' Juan Jesús Vivas.

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