Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El PP ve a Sánchez como primer responsable de la crisis en Ceuta y pide saber qué falló en la colaboración con Marruecos

Imagen ULCGSIRUCBHY7AQOICLCNJ63UQ
Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "principal responsable" de la crisis migratoria en Ceuta, evitando criticar el papel de Marruecos, si bien ha exigido saber qué "falló en la coordinación" con el país magrebí.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Tellado ha insistido en achacar lo que ha definido como la "gran invasión" de la ciudad autónoma a la "negligencia cronificada y continuada" de Sánchez en política migratoria, de seguridad y exterior y se ha afanado en recalcar que, por mucho que el Gobierno diga lo contrario, la "normalidad" no ha vuelto Ceuta.

PUBLICIDAD

En este contexto, ha recriminado a Sánchez que este sábado iniciara sus vacaciones de verano en Lanzarote, un día después de visitar la ciudad autónoma, y que en Moncloa desoyeran las advertencias sobre el incremento del flujo de entradas a Ceuta que desde el lunes pasado venía realizando el presidente de la ciudad autónoma, el 'popular' Juan Jesús Vivas.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El cambio de vida de Soraya Arnelas, madrina de ‘El Grand Prix’: de azafata de vuelo a ir a Eurovisión y formar una familia con el modelo Miguel Ángel Herrera

La cantante vuelve a RTVE para defender al pueblo de Pradejón (La Rioja) y competir contra Fonsi Nieto

El cambio de vida de Soraya Arnelas, madrina de ‘El Grand Prix’: de azafata de vuelo a ir a Eurovisión y formar una familia con el modelo Miguel Ángel Herrera

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

Descubren un tipo de lesión cerebral que podría explicar el Alzheimer: una acumulación de mitocondrias dañadas en las neuronas

Un estudio ha identificado unas acumulaciones que forman estructuras compactas dañinas para el cerebro

Descubren un tipo de lesión cerebral que podría explicar el Alzheimer: una acumulación de mitocondrias dañadas en las neuronas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino