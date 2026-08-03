El PP señala a Sánchez por la crisis de Ceuta y exige esclarecer qué "falló" con Marruecos

Guardar

Madrid, 3 ago (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsable principal" de la "gran invasión" de Ceuta por parte de miles de personas migrantes y ha exigido esclarecer "qué ha fallado en la cooperación con Marruecos".

En una rueda de prensa en la sede del partido en Génova, Tellado se ha referido a la entrada masiva de migrantes la semana pasada a Ceuta, que deja ya 88 fallecidos, y ha insistido en que el Gobierno debe garantizar que algo así no vuelva a producirse.

PUBLICIDAD

Preguntado por si el PP sigue considerando un socio fiable a Marruecos, Tellado ha subrayado que España "quiere y debe" mantener una relación con el país vecino basada en el respeto mutuo, la cooperación y la buena vecindad.

En ese sentido, ha estimado que para lograr una buena relación ha de haber "reciprocidad, transparencia y buena fe" y ha defendido que la colaboración entre ambos estados "no puede depender de las circunstancias" sino que debe ser "eficaz".

PUBLICIDAD

"España debe cumplir con sus obligaciones y exigir que otros cumplan también", ha añadido.

Tellado ha asegurado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llamó el lunes a Moncloa y no consiguió hablar con Sánchez sino con su jefe de Gabinete, Diego Rubio, "quien no hizo nada".

PUBLICIDAD

Al respecto ha acusado al Gobierno de falta de previsión y ha puesto en cuestión que los servicios de inteligencia españoles "no tuvieran información de que una marea humana" con miles de personas se dirigía a Ceuta, algo que también ha apuntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha mostrado dudas de que estos servicios desconocieran que se iba producir una "ocupación premeditada".

"No me creo que una masa de 60.000-70.000 personas haya pasado desapercibida", ha dicho Feijóo en una entrevista en Telecinco.

Tellado ha criticado además la respuesta "acomplejada y pusilánime" que a su parecer ha ofrecido España: "Con un puñado de agentes y sin desplegar al Ejército o usar recursos diplomáticos para no dejarse humillar".

PUBLICIDAD

Ha asegurado que tratará de impulsar una propuesta de reforma de la ley de extranjería para reforzar el control de la inmigración irregular y evitar nuevas crisis, aunque ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no tener voluntad de negociar ni de tramitar la iniciativa.

Además, ha afeado que el presidente se ha ido ya de vacaciones, "ajeno" a lo que está pasando en la ciudad, donde no ha vuelto la "normalidad", según ha subrayado.

PUBLICIDAD

También ha mencionado la carta de Italia, Dinamarca y otros 22 países para pedir una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea para analizar la crisis migratoria de Ceuta, prueba a su juicio de que Sánchez ya está "tan solo" en España como fuera del país. EFE

(Foto) (Vídeo)