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El incendio de Burgohondo (Ávila) en "situación favorable" y controlado el de Guadalajara

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Madrid,03 ago (EFE).- El descenso de temperatura ha contribuido a que el incendio de Burgohondo (Ávila) atraviese este lunes una situación "favorable"; mientras, en La Mierla (Guadalajara) se mantiene una "vigilancia activa" aunque el fuego está controlado, y sigue activo el de León pero sin riesgo para las poblaciones.

La pasada noche ha transcurrido "sin sobresaltos" en el incendio forestal declarado el pasado 22 de julio en Burgohondo (Ávila) gracias, en parte, al descenso térmico y al incremento de la humedad.

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En esa zona se mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el nivel 2, el máximo autonómico. Tras más de 50.000 hectáreas calcinadas, ese fuego se considera el mayor de la historia de España.

Según ha informado la Junta de Castilla y León se esperan hoy "reactivaciones" que, en principio, serán "cada vez de menor intensidad" y que el dispositivo espera atender "rápidamente".

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Por otro lado, continúa activo el fuego declarado el 29 de julio en Veguellina, en Villafranca del Bierzo (León) que, no obstante, ha rebajado el Índice de Gravedad Potencial a 0, ya que no hay riesgo para las poblaciones, después de días de lucha contra las llamas, según han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.

En Casas de Millán (Cáceres), donde han ardido 1.352,22 hectáreas y unas 800 personas han sido desalojadas, el incendio permanece estabilizado, sin frentes activos y continúa en nivel 0 al no existir riesgos para la población.

La Mierla (Guadalajara), controlado

Otro de los focos que más han preocupado a los operativos de emergencia en los últimos días, el de La Mierla (Guadalajara), se ha dado por controlado a primera hora por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Ese incendio, desatado el pasado 16 de julio, ha afectado a unas 32.000 hectáreas, por lo que se ha convertido en el de mayores dimensiones registrado en esa comunidad autónoma.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha comunicado hoy que, aunque se ha dado por controlado, se mantendrá una "vigilancia activa" ante la posibilidad de que puedan producirse "algunos focos" dentro del perímetro, que es "muy grande".

El incidente ha tenido, además, "graves consecuencias económicas" en la zona, según ha admitido hoy la Asociación de Turismo Rural de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha registrado una "avalancha de cancelaciones" en los establecimientos de ese entorno.

Controlado el de La Rioja y extinguido el de Ciudad Real

En La Rioja, los medios de extinción han dado también por controlado el incendio forestal declarado este domingo en el entorno de la localidad de Ojacastro, en la sierra de la Demanda.

Las autoridades locales han constatado que las llamas, que han calcinado unas 11,5 hectáreas, han afectado a una superficie arbolada de rebollar, pinar y hayedo.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido, en la noche de este domingo al lunes, el foco iniciado el sábado en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

En ese fuego se llegó a activar el nivel 1 por medidas de protección a la población, ya que se dio aviso a la Guardia Civil para que controlara el paso de población por un camino utilizado por los medios de extinción para sus tareas contra el fuego.

Por otro lado, en Castellón, en el incendio de La Vall d'Uixó, estabilizado desde el pasado viernes, están hoy tres unidades forestales de la Generalitat, dos brigadas rurales de actuaciones forestales de los Bomberos de la Diputación de Castellón y dos brigadas forestales de Bomberos de Valencia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer las causas del fuego, que ha calcinado 9.568 hectáreas, apuntan que podrían ser intencionadas. EFE

(foto)

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