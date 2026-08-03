El Gobierno subraya que Von der Leyen reconoce su gestión eficaz de la crisis en Ceuta

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Madrid, 3 ago (EFE).- El Gobierno ha subrayado este lunes que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoce en su carta de respuesta a la que le envió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la situación en Ceuta, que España ha tenido una gestión eficaz de esta crisis.

Sánchez, en su misiva a Von der Leyen, pidió el sábado una reunión de los ministros del Interior de la UE para tratar la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos (que finalmente se ha convocado para este martes), al tiempo que expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.

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La carta de respuesta de la presidenta de la Comisión, conocida este lunes, elogia la gestión "eficiente y eficaz" de la situación por parte de las autoridades de España y Marruecos, y hace hincapié en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria.

Fuentes del Gobierno destacan esa valoración que hace Von der Leyen de la gestión de la crisis y que subraye que España haya actuado con decisión sin incrementar la pérdida de vidas humanas.

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Asimismo, señala que en lo que respecta a la lucha contra las mafias de tráfico de personas, la presidenta de la Comisión pone en valor que las entradas irregulares en la Unión Europea han descendido.

El Ejecutivo remite a las cinco áreas de trabajo que plantea en esta materia en la Unión Europea.

Esas cinco áreas son la cooperación con otros socios, el fortalecimiento de las fronteras, la implementación de sistemas de alerta, el desmantelamiento de redes de trata y el reforzamiento de los retornos.

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La carta de Von der Leyen considera que la protección de las fronteras exteriores es "una responsabilidad europea compartida" y no se puede aceptar "ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre ningún Estado miembro".

"Será importante que los ministros de Interior acuerden una vía colectiva que seguir", comenta la presidenta de la Comisión en alusión el encuentro que mantendrán este martes y defendiendo que fundamenten esa actuación en las cinco áreas a las que ha aludido el Gobierno. EFE

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