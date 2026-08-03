El detenido por un crimen en 2020 en Coín (Málaga) confiesa haber descuartizado el cadáver

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Málaga, 3 ago (EFE).- El hombre detenido el pasado 28 de julio como presunto autor de la muerte de un vecino de Coín (Málaga) de 59 años cuya desaparición fue denunciada en 2020 confesó el crimen y haber descuartizado el cadáver, tras lo que trasladó los restos a diversos puntos de Alhaurín de la Torre.

El detenido -que ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial-, ha conducido a los investigadores a los emplazamientos donde se recuperaron diversos restos óseos humanos, los cuales están pendientes de análisis genético para su cotejo definitivo, ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

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El origen de la investigación se remonta a junio de 2025, cuando unos operarios municipales de Alhaurín de la Torre hallaron un cráneo humano envuelto en una bolsa en el interior de una arqueta en la urbanización Pinos de Alhaurín.

Tras las pruebas genéticas se determinó la compatibilidad del perfil de ADN con el del vecino desaparecido en 2020 y los investigadores centraron las actuaciones en el entorno social y personal de la víctima.

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El análisis de la documentación, bases de datos y medidas tecnológicas autorizadas judicialmente permitieron focalizar la sospecha sobre un conocido del fallecido.

Para la búsqueda del resto del cuerpo, la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial en distintas zonas que contó con georradar, drones y guías caninos especializados en restos biológicos.

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El pasado 28 de julio fue arrestado el presunto autor del crimen, que confesó haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio de Coín.

Al arrestado se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio y el juez de guardia decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el mismo, según informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que destacó que la investigación se ha prolongado durante cerca de seis años.

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La causa será investigada por la plaza número 14 de la Sección de Instrucción.EFE

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