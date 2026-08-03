Descenso de temperaturas en la península este lunes pero sin cambios en las islas

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Madrid, 3 ago (EFE).- Las temperaturas máximas descenderán este lunes de forma generalizada en la península gracias a la llegada de un frente al noroeste, que dejará predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular e intervalos nubosos en la sur, pero mantendrá los valores con pocos cambios en los archipiélagos.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes habrá aviso naranja por calor en Andalucía, y amarillo en Aragón, Baleares, Cataluña y Región de Murcia.

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En puntos del norte y este peninsular y Baleares son probables bancos de niebla matinales dispersos. Los cielos tenderán de forma general a quedar poco nubosos de oeste a este.

En el oeste de Galicia se registrarán precipitaciones que podrán extenderse a otras zonas del noroeste. Además se prevén chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste peninsular, con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón.

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En los archipiélagos estará poco nuboso o despejado, con nubosidad alta en aumento en Baleares.

Se prevé presencia de calima en altura en Canarias y en menor medida en Alborán.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, manteniéndose con pocos cambios en los archipiélagos. Sin embargo, se prevé superar los 35ºC en regiones de los tercios este y sur peninsular. En puntos de Baleares y especialmente en Canarias, se podrá llegar localmente a 40 ºC.

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Las mínimas ascenderán en el centro norte peninsular, con un predominio de los descensos en Andalucía y en general con pocos cambios en el resto.

Se registrarán noches tropicales, sin bajar de 20 ºC en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, y por encima de 25 ºC en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrán no bajar de 30 ºC.

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En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Habrá poniente moderado en los litorales del sur peninsular y viento moderado en los de Galicia. El viento será flojo en general en el resto arreciando por la tarde.

- GALICIA: brumas y probables nieblas matinales en zonas altas y en el extremo occidental. Cielos nubosos, más abundantes en el tercio occidental, aumentando a temporalmente cubiertos por el paso de un frente poco activo. Probables lluvias débiles y chubascos aislados, sin descartarse alguna tormenta ocasional.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el litoral y en ligero descenso en el resto. Viento flojo variable en el interior; en el litoral, viento moderado, en el occidental tenderá a flojo variable.

- ASTURIAS: brumas matinales en el interior. Cielos nubosos con intervalos cubiertos. Probabilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en la Cordillera, sin descartar alguna tormenta ocasional.

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Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso en el centro y Cordillera, y sin cambios en el resto. Viento flojo variable, con intervalos moderados en el litoral.

- CANTABRIA: probabilidad de nieblas locales en la Cordillera por la tarde. Cielo nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos dispersos, sin descartar alguna tormenta ocasional, más probables en el extremo oriental y en la Cordillera.

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Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el resto. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: brumas matinales y vespertinas en el interior. Cielo nuboso o cubierto, sin descartar alguna lluvia débil o chubasco disperso en el litoral y en el sureste, que podría ir acompañado de alguna tormenta ocasional.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso, salvo en el cuadrante suroccidental con cielos poco nubosos, tendiendo a intervalos nubosos, y con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de precipitaciones, débiles en general, en montaña y tercio oriental, sin descartar chubascos en el extremo norte.

Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en ligero o moderado descenso. Viento flojo a moderado.

- NAVARRA:brumas y probables nieblas al final del día en el tercio norte. Cielo nuboso o cubierto tendiendo a poco nuboso en el centro y la Ribera. Probabilidad de lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en la Vertiente Cantábrica y en el resto de la mitad norte, principalmente en el Pirineo.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la mitad sur y sin cambios en el resto; máximas en descenso generalizado. Viento flojo variable, con intervalos de mayor intensidad en la Ribera del Ebro.

- LA RIOJA: cielo nuboso, con nubosidad de evolución diurna, tendiendo a intervalos nubosos. Probabilidad de precipitaciones, débiles en general, sin descartar algún chubasco.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso aumentando a intervalos nubosos en general con apertura de claros por el oeste. Probables chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo y Bajo Aragón, sin descartar que sean localmente fuertes o que se extiendan de forma más débil y dispersa al resto del territorio.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, alcanzándose valores significativamente elevados en puntos de la depresión del Ebro. Viento flojo de dirección variable, con aumentos ocasionales de intensidad en la Ibérica turolense y bajo Ebro.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral, aumentando a intervalos nubosos de oeste a este. Probables chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo, que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo occidental, sin descartar de forma dispersa en el resto del interior y tercio sur.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso o sin cambios, alcanzándose valores significativamente elevados en puntos de Lleida. Viento flojo de dirección variable, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior del tercio sur.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso, sin descartar alguna precipitación débil dispersa. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en ligero o moderado descenso. Viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos, con intervalos de nubes hasta quedar poco nuboso. En la Sierra, nubosidad de evolución, con algún chubasco disperso y ocasional.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso. Vientos flojos, con intervalos moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos, con intervalos de nubes y apertura de claros para quedar poco nuboso. En las sierras del norte de Guadalajara, nubosidad de evolución, con posibles chubascos dispersos y ocasionaesl.

Temperaturas mínimas en descenso o con cambios ligeros; máximas en descenso. Vientos flojos, con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos nubosos y apertura de claros. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso o con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes. Ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la región. Temperaturas máximas en descenso o con ligeros cambios el resto. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: brumas matinales. Cielo poco nuboso aumentando a muy nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Noche tropical o tórrida. Viento flojo, con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Pequeña probabilidad de lloviznas ocasionales en el extremo occidental. Ligera presencia de polvo en suspensión en la vertiente mediterránea.

Temperaturas con ligeros cambios, en descenso o sin cambios. Vientos flojos a moderados, más intensos en el litoral mediterráneo y el Estrecho, donde podrán soplar ocasionalmente fuertes.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios. En amplias zonas de interior se superarán 35 °C, sin descartar que se superen localmente 37 °C. LLegarán a los 40 °C en medianías orientadas al sur y cumbres de Gran Canaria. Localmente las mínimas podrán superar 28 °C.

Viento moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas, con algunas rachas muy fuertes. EFE