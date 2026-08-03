Carvajal apunta al podio en una final de 10 metros en la que también estará Antolino

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Redacción deportes, 3 ago (EFE).- Las españolas Ana Carvajal y Valeria Antolino pelearán por las medallas en los Europeos de París, tras certificar este lunes su clasificación para la final de plataforma de 10 metros.

Una final en la que Ana Carvajal, campeona en el año 2024 en Belgrado, apunta a lo más alto del podio tras cerrar la fase preliminar en primera posición, con un total de 308,70 puntos.

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Carvajal, que arrancó la competición con un espectacular salto de 72,00 puntos, aventajó en 1,15 unidades a la alemana Pauline Pfeif, vigente subcampeona del mundo y continental, que ocupó la segunda posición con una marca de 307,55.

Pero Pfeif no será el único peligro para la madrileña en la final de esta noche en la que Ana Carvajal, de 19 años, no deberá perder de vista a la italiana Sarah Jodoin di María, la defensora del título, que cerró la previa en la tercera plaza con una nota de 296,30 puntos.

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Más problemas tuvo para acceder a la ronda final la también española Valeria Antolino, cuarta el pasado año en los Europeos disputados en la ciudad turca de Antalya, que concluyó décima, dos puestos por encima del corte.

Antolino, que no tuvo el mejor de los arranques, fue de menos a más y certificó definitivamente su presencia en la lucha por las medallas con un gran salto final, el mejor de toda su serie, que le catapultó a los 268,15 puntos que le otorgaron el billete para la final.EFE

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