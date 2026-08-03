Adrían San Miguel deja la portería y pasa a la estructura deportiva del Betis

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Sevilla, 3 ago (EFE).- El portero Andrián San Miguel, que tras la conclusión de la pasada temporada en el Betis anunció su retirada como futbolista, pasa ahora a formar parte de la estructura del club verdiblanco, en el que desempeñará funciones de coordinación deportiva e institucional.

El Betis ha anunciado este lunes que Adrián seguirá ligado al club y ha destacado que "además de su gran trayectoria profesional, cuenta con una amplia preparación académica", con lo que "se integrará en la estructura de la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo para desempeñar labores de coordinación deportiva e institucional".

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"Entre sus funciones se encontrarán la gestión de las relaciones internacionales y el seguimiento y apoyo al desarrollo de los jóvenes talentos", ha apuntado el Betis en su escrito sobre Adrián, sevillano que el próximo enero cumplirá 40 años y que se formó en las categorías inferiores del club hasta que debutó en el primer equipo para, posteriormente, marcharse al fútbol inglés -West Ham y Liverpool- y retornar para formar parte de la plantilla del chileno Manuel Pellegrini las dos últimas campañas.

El ya exportero ha compaginado su carrera deportiva con los estudios y, así, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ha realizado los cursos de 'Football Management' de la UEFA, el 'Global Players Program' de LaLiga y el 'FIFA Players Executive Programme'. EFE

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