Abren expediente a seis traineras femeninas por incomparecencia en la Bandera Frabrika

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San Sebastián, 3 ago. (EFE).- El juez de Disciplina de la Asociación de Clubes de Traineras ha abierto este lunes de oficio un expediente a seis embarcaciones de la liga femenina por la incomparecencia en la Bandera Fabrika de San Sebastián el pasado 25 de julio.

Seis de los ocho botes que reman en la Liga Euskotren del remo femenino han recibido la comunicación de este expediente, que evitan solamente San Juan y Donostiarra y que afecta a la otra embarcación de la capital guipuzcoana y actual líder, Arraun Lagunak.

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Los hechos acaecieron en la Bandera Fabrika que se disputaba en la bahía de La Concha cuando, por las malas condiciones del mar y el fuerte viento, seis de las ocho traineras de la Liga Femenina acordaron no salir al mar y abandonaron el lugar de la competición.

Los jueces decidieron esperar media hora antes de dar por suspendida la regata, a pesar de que San Juan se situó en el campo de regateo y Donostiarra se quedó en la rampa de salida esperando la decisión de la organización.

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Ahora el juez disciplinario de la Liga de traineras expedienta a las embarcaciones de Hibaika, Arraun Lagunak, Orio, Astillero, Tolosaldea y Zumaia, a las que concede un plazo para formular alegaciones. EFE

cr/mz/fc