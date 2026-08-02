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Vox dice que la "invasión migratoria" en Ceuta se traslada ya al litoral andaluz

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Sevilla, 2 ago (EFE).- El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este domingo que la "invasión migratoria sufrida en Ceuta se está trasladando ya al litoral andaluz” y ha responsabilizado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a Marruecos.

Gavira ha hecho estas manifestaciones en un comunicado después de que en las últimas horas se hayan producido llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar mediante motos de agua y lanchas rápidas.

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Tras advertir de que Andalucía “no va a ser el coladero de la inmigración ilegal ni el vertedero de las políticas suicidas del Gobierno de España”, ha incidido en que “lo que ha ocurrido en Ceuta y lo que ahora empieza a verse en las playas del Campo de Gibraltar no es una simple crisis migratoria sino una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local ha denunciado que Andalucía “ve hoy cómo esa presión se traslada a su litoral, con llegadas en motos de agua y lanchas rápidas, con mafias actuando con total impunidad y con nuestros vecinos sufriendo las consecuencias”.

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De ello ha responsabilizado a Marruecos, que "ha utilizado la inmigración como arma de presión contra España", y a Pedro Sánchez, "que lo ha permitido con años de cesiones, efecto llamada, regularizaciones y sumisión ante Rabat”.

A su juicio, el presidente del Gobierno “ha dejado indefensa a España y ha puesto en riesgo la soberanía nacional, la de los españoles y también la seguridad de Andalucía”.

Gavira ha alineado así su posición con el diagnóstico realizado por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, quien ha denunciado desde Ceuta que España está ante “una invasión” y “un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado por Pedro Sánchez” y ha reclamado medidas firmes para proteger la soberanía nacional, reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal.EFE

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