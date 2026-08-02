Vox dice que la "invasión migratoria" en Ceuta se traslada ya al litoral andaluz

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Sevilla, 2 ago (EFE).- El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este domingo que la "invasión migratoria sufrida en Ceuta se está trasladando ya al litoral andaluz” y ha responsabilizado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a Marruecos.

Gavira ha hecho estas manifestaciones en un comunicado después de que en las últimas horas se hayan producido llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar mediante motos de agua y lanchas rápidas.

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Tras advertir de que Andalucía “no va a ser el coladero de la inmigración ilegal ni el vertedero de las políticas suicidas del Gobierno de España”, ha incidido en que “lo que ha ocurrido en Ceuta y lo que ahora empieza a verse en las playas del Campo de Gibraltar no es una simple crisis migratoria sino una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local ha denunciado que Andalucía “ve hoy cómo esa presión se traslada a su litoral, con llegadas en motos de agua y lanchas rápidas, con mafias actuando con total impunidad y con nuestros vecinos sufriendo las consecuencias”.

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De ello ha responsabilizado a Marruecos, que "ha utilizado la inmigración como arma de presión contra España", y a Pedro Sánchez, "que lo ha permitido con años de cesiones, efecto llamada, regularizaciones y sumisión ante Rabat”.

A su juicio, el presidente del Gobierno “ha dejado indefensa a España y ha puesto en riesgo la soberanía nacional, la de los españoles y también la seguridad de Andalucía”.

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Gavira ha alineado así su posición con el diagnóstico realizado por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, quien ha denunciado desde Ceuta que España está ante “una invasión” y “un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado por Pedro Sánchez” y ha reclamado medidas firmes para proteger la soberanía nacional, reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal.EFE