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Video inédito revela cómo bandera de Malvinas llegó a jugadores argentinos en Mundial 2026

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Buenos Aires, 2 ago (EFE).- Un video difundido en las últimas horas por una aficionada argentina muestra el momento en que la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue lanzada desde la tribuna al campo de juego y llegó a manos de jugadores de la selección argentina tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026.

Las imágenes, compartidas en redes sociales por una aficionada argentina que aseguró haber descubierto la grabación al revisar el material registrado durante el torneo, muestran el instante en que la bandera cae sobre el césped durante los festejos posteriores al encuentro disputado el pasado 15 de julio.

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Según se observa en el video, el centrocampista Giovani Lo Celso recogió la bandera y, tras leer el mensaje, la mostró hacia la tribuna junto con los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, antes de dejarla desplegada sobre el terreno de juego.

La secuencia aporta contexto sobre el origen de la bandera, cuya aparición durante la celebración generó numerosas conjeturas en redes sociales y dio lugar a una amplia difusión de las imágenes.

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El episodio derivó además en repercusiones políticas y deportivas. El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó esta semana que la bandera exhibida por los futbolistas "dice una verdad" respecto al reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas.

"No tenemos nada de qué pedir disculpas. La bandera dice una verdad. No hay crisis diplomática con el Reino Unido. Tenemos una diferencia fundamental con respecto a la soberanía de las islas Malvinas", declaró Quirno, quien sostuvo además que la acción de los jugadores fue "completamente espontánea" porque la bandera fue arrojada desde la tribuna y luego desplegada por los futbolistas.

Las declaraciones del canciller se produjeron después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA anunciara la apertura de un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros motivos por la posible vulneración de las normas que prohíben utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al ámbito deportivo. EFE.

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