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Trasladan en autobuses hacia la frontera a migrantes para agilizar la vuelta a Marruecos

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Ceuta, 2 ago (EFE).- La Policía Local de Ceuta está colaborando en agilizar el traslado de personas que entraron irregularmente el pasado jueves con la intención de facilitar su regreso a Marruecos y para ello informa a las personas dispersadas por distintas zonas de la ciudad de la posibilidad de ir a la frontera del Tarajal en dos autobuses habilitados para este fin.

Los migrantes que voluntariamente prefieren retornar a su país están siendo llevados en estos vehículos con la intención de poder agilizar este tipo de traslados, según han informado a EFE fuentes policiales.

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A lo largo de este domingo más de un centenar de migrantes han sido trasladados de esta forma hacia la aduana del Tarajal para volver a Marruecos.

Muchos de los migrantes han destacado que llevan dos días en Ceuta sin poder comer ni dormir en condiciones, por lo que optan por hacer el camino de regreso.

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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha advertido este domingo que no se podía cuantificar la cifra de migrantes que todavía permanecen en la ciudad mientras que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha elevado esta cantidad a más de 10.000 personas. EFE

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