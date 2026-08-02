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Tebas opina que Infantino debería dimitir y responde al R.Madrid por CVC

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Madrid, 2 ago (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, opinó que su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, debería dimitir tras intentar, sin éxito, la creación de una filial para comercializar el Mundial, y criticó la respuesta del Real Madrid, que comparó la situación con la de la liga española y la entrada del fondo privado CVC.

Tebas, a través de sus redes sociales durante el sábado y este domingo, reaccionó tras la marcha atrás de la FIFA a la hora de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial con la que buscaba manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, con una dura crítica a su actual dirigente, Infantino.

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"Infantino no debe continuar. Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza. Las confederaciones, asociaciones, ligas, jugadores...No deberían conformarse con esta retirada y dar el asunto por cerrado. La cuestión es mucho más profunda", afirmó.

"¿Ya hemos olvidado la retirada de la tarjeta roja tras una intervención política? ¿La investigación abierta en el Congreso de los Estados Unidos, que ha solicitado la comparecencia de Infantino por gravísimas conductas? ¿La retirada de acusaciones en históricos casos de corrupción de la FIFA? ¿Los precios escandalosos de las entradas del Mundial? ¿Las decisiones unilaterales sobre el calendario internacional, las nuevas competiciones y los formatos, adoptadas sin un verdadero proceso de diálogo y acuerdo con las partes implicadas?", se cuestionó.

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Por ello, recalcó que el problema de la organización es su "modelo de gobernanza" centrista, por lo que pidió un "nuevo liderazgo" más moderno que "recupere la credibilidad institucional y construya las decisiones de futuro acordándolas con los actores implicados", lejos de cualquier "imposición".

"Retirar una propuesta no borra todo lo ocurrido. Es sólo la punta del iceberg", concluyó.

Por otro lado, el presidente de LaLiga celebró el rechazo del Real Madrid a la iniciativa de la FIFA de "disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes", aunque afeó que haya sido en la tarde de este domingo.

"¿Qué hacía Anas (Laghrari, hombre de confianza del presidente Florentino Pérez) en Nueva York durante la semana de la final? ¿Y será casualidad que, según parece, JP Morgan estuviera también en esta operación, como ya ocurrió con la Superliga?", se preguntó.

El club blanco, en su comunicado oficial mostrando su rechazo a las intenciones comerciales de la FIFA, indicó que, en el "ámbito nacional", también se opusieron a la operación por la que LaLiga "comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada del fondo privado CVC".

"A partir del primer párrafo, el Real Madrid vuelve a construir su relato sobre CVC. La operación fue voluntaria: cada club decidió libremente si se adhería. El Real Madrid no lo hizo, no está vinculado y no tiene comprometido ni un euro de sus ingresos. Fue una decisión adoptada por una amplia mayoría de los clubes, precisamente en ejercicio de la autonomía que el propio comunicado dice defender", dijo Tebas.

"Resulta bastante contradictorio que quien critica que otros clubes comprometan ingresos futuros haya pignorado ingresos del Bernabéu, haya dado entrada a un fondo durante veinte años en la explotación de determinados negocios del estadio y lleve cerca de un año proponiendo fórmulas para permitir la entrada de inversores en la propiedad del Real Madrid", agregó.

Asimismo, subrayó de manera irónica la "obsesión" del equipo 'merengue' con LaLiga: "Quizá tenga algo que ver con ir perdiendo demandas y querellas una tras otra, año tras año, y con presentar denuncias que tampoco han conseguido 'aniquilar' a su presidente".

Su mensaje, el cual encabezó con la frase: "El ser no tan superior", en referencia al presidente de la entidad, Florentino Pérez, también tuvo un mensaje directo hacia él: "Tiene ya poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol. ¿Recordáis cuando la Superliga venía a salvarnos porque el fútbol estaba arruinado? Qué visión". EFE

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